DIRETTA/ Italia Portorico (risultato 0-0) video streaming Rai: palla a due! (Mondiali basket 2023)

DIRETTA ITALIA PORTORICO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente la diretta di Italia Portorico sta per cominciare. Abbiamo già detto che ai Mondiali basket 2023 entrambe le nazionali si sono qualificate alla seconda fase con due vittorie e una sconfitta; sapevamo già che il nostro girone avrebbe incrociato il loro, e che molto probabilmente in caso di passaggio del turno avremmo dovuto sfidare proprio Serbia e Portorico. L’Italia ha battuto l’Angola all’esordio, 14 punti di vantaggio ma tanta sofferenza per tre quarti con un pessimo 20% dall’arco; le cattive percentuali ci hanno tradito anche nella sconfitta contro la Repubblica Dominicana, poi finalmente un 43% dal perimetro e il +7 sulle Filippine per andare alla seconda fase – ma a quel punto sarebbe bastato anche contenere a 11 o meno punti una sconfitta.

Portorico invece ha dovuto sudare sette camicie per avere ragione dell’orgogliosissimo Sud Sudan, al primo Mondiale di sempre; una vittoria di 5 punti, poi sfociata nell’annunciata sconfitta per mano della Serbia (77-94) che ha portato Portorico a giocarsi tutto contro la Cina, avendo comunque la qualificazione quasi in testa dopo il successo balcanico sul Sud Sudan. È arrivato un 107-89 molto comodo, come il pronostico indicava; adesso abbiamo questa sfida e vedremo come andranno le cose, lasciamo che a parlare sia finalmente il parquet dell’Araneta Coliseum di Quezon City perché è tutto pronto, la palla a due di Italia Portorico per i Mondiali basket 2023 sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA PORTORICO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Portorico per i Mondiali basket 2023 dovrebbe essere garantita dalla Rai, anche se al momento non sono state fornite specifiche sul canale: ricordiamo però che il match sarà comunque fruibile in diretta streaming video, sul sito o l’app di Rai Play. In alternativa avremo anche l’appuntamento sulla televisione satellitare, riservato agli abbonati: aggiungiamo in questo caso che la partita dei Mondiali basket 2023 – qualora non possiate mettervi davanti a un televisore – sarà fruibile anche attraverso il servizio di diretta streaming video, sempre per i clienti, senza costi aggiuntivi: basterà infatti utilizzare i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA PORTORICO SU RAIPLAY

ITALIA PORTORICO: LA PARTITA DECISIVA!

Italia Portorico, in diretta dall’Araneta Coliseum di Quezon City alle ore 10:00 di domenica 3 settembre – con il fuso orario di casa nostra – è la partita valida per la seconda giornata nel gruppo I ai Mondiali basket 2023. Siamo nella seconda fase, che si conclude oggi, e questo è il match decisivo: dopo aver sfidato la Serbia chiudiamo un raggruppamento che è iniziato portandosi in dote i punti conquistati nel corso della prima fase, dunque con un’Italia che aveva due vittorie e una sconfitta e si trovava costretta a inseguire la stessa Serbia e la Repubblica Dominicana, in una situazione complessa con l’obbligo di vincere entrambi i match e sperare.

Lo stesso scenario che riguarda Portorico; va ricordato che in avvicinamento ai Mondiali basket 2023 le due nazionali si sono incrociate in amichevole e gli azzurri hanno vinto di 31 punti. Un precedente che fa ben sperare la nostra nazionale, ma oggi i ragazzi di Gianmarco Pozzecco dovranno essere perfetti se vorranno andare a prendersi i quarti di finale; vedremo cosa succederà nella diretta di Itala Portorico, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che accompagnano l’ennesima partita “della vita” per gli azzurri, stavolta ai Mondiali basket 2023.

DIRETTA ITALIA PORTORICO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Italia Portorico: gli azzurri sono pronti, anche se ai Mondiali basket 2023 hanno raramente fatto vedere il loro reale valore. In difficoltà con il tiro dall’arco nelle prime due partite, anche contro le Filippine hanno sofferto rischiando di farsi rimontare nel finale, anche se poi tutto sommato la vittoria è stata più agevole di quanto racconti il risultato finale e, sul piano psicologico, le cose si erano già messe bene con la sconfitta dell’Angola contro la Repubblica Dominicana. Un’Italia che sotto canestro è leggera, e dunque deve arrangiarsi di mestiere; per contro funziona bene la difesa sugli esterni, ma ora sarà necessario ritrovare le percentuali.

Portorico è una nazionale che sulla carta è inferiore alla nostra, con meno talento diffuso e minore esperienza; è però una squadra rognosa, con giocatori che militano nella D-League o in alcune squadre europee (Justin Reyes ha giocato a Varese nelle ultime stagioni), forse senza un vero leader propriamente detto ma con tanti elementi che possono fare male. Diciamolo: nella diretta di Italia Portorico gli azzurri sono favoriti, ma anche vincere potrebbe non bastare e allora si tratta di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà tra poco sul parquet di Quezon City…











