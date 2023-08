DIRETTA ITALIA PORTORICO/ Video streaming tv: Gigi Datome, una grande storia (oggi 13 agosto 2023)

DIRETTA ITALIA PORTORICO: NELLA STORIA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Portorico, ci sembra doveroso continuare a parlare di Gigi Datome, il capitano che sta per chiudere la sua avventura in Nazionale maggiore dopo ben 16 anni. Il debutto infatti risale al 2 giugno 2007 in un’amichevole contro la Croazia e in quella stessa estate fu già convocato per gli Europei, pur giocando appena 6 minuti in tutto il torneo. La fedeltà alla Nazionale è il tratto distintivo della storia d’amore che lega in maniera indissolubile Gigi Datome e l’Italia del basket, anche se le uniche medaglie arrivarono a livello giovanili, due bronzi con l’Under 18 nel 2005 e poi con l’Under 20 proprio nel 2007.

Datome non era invece evidentemente presente nel più celebre precedente di Italia Portorico nella storia, cioè il quarto di finale delle Olimpiadi di Atene 2004. Era il 26 agosto di 19 anni fa e l’Italia guidata dal coach Carlo “Charlie” Recalcati vinse per 83-70 per raggiungere le semifinali poi vinte contro la Lituania, una magnifica avventura che terminò infine con la medaglia d’argento a causa della sconfitta in finale contro l’Argentina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA PORTORICO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sui canali di Sky Sport sarà disponibile per gli abbonati la diretta tv di Italia Portorico e di conseguenza anche la diretta streaming video per questa festosa amichevole di basket, tramite il servizio offerto da Sky Go. Per tutti gli altri tifosi e appassionati, saranno di conseguenza fondamentali il sito Internet e i profili ufficiali sui social network della Federbasket (FIP) per avere tutte le indicazioni su Italia Portorico.

ITALIA PORTORICO: UN’ALTRA AMICHEVOLE!

Italia Portorico, in diretta oggi, domenica 13 agosto 2023, con palla a due alle ore 21.00 presso il Pala De André di Ravenna, sarà per gli Azzurri dell’ItalBasket l’ultima amichevole sul suolo nazionale prima di volare in Asia per gli ormai imminenti Mondiali di basket 2023. Proprio per questo motivo, questo sarà innanzitutto un giorno di festa in onore di Gigi Datome, che si ritirerà proprio al termine dei Mondiali e che di conseguenza giocherà oggi per l’ultima volta in Italia. La FIP ha quindi voluto il DatHome Day, gioco di parole tra il cognome di Datome e “Home”, con riferimento all’ultima volta in casa per il capitano azzurro.

La diretta di Italia Portorico sarà dunque una festa per Gigi Datome, ma naturalmente anche un test significativo anche dal punto di vista tecnico per il c.t. Gianmarco Pozzecco. Il morale in casa Italia è alto dopo il meraviglioso rendimento nel prestigioso Torneo dell’Acropoli, nel quale gli Azzurri hanno vinto entrambe le amichevoli disputate contro la Serbia e contro i padroni di casa della Grecia. Vittorie di grande rilevanza e che descrivono un basket azzurro in salute, ma naturalmente sarà ai Mondiali che bisognerà metterlo in mostra. Intanto si continua a lavorare e il buon umore sicuramente aiuterà: che cosa ci dirà la diretta di Italia Portorico?

DIRETTA ITALIA PORTORICO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Portorico, chiaramente oggi convivranno i due aspetti già evidenziati. Ci sarà la doverosa festa per omaggiare la carriera di Gigi Datome, che sicuramente nella sua generazione è stato il miglior esempio di attaccamento alla Nazionale, con tutte le estati spese in azzurro. Si spera in una conclusione con il sorriso ai Mondiali e per questo motivo sarà importante proseguire bene la preparazione. La vittoria contro la Serbia ha ribadito la tradizione recente più che positiva contro gli slavi, aspetto importante considerando pure che dovremmo incrociarli nella seconda fase del torneo iridato.

Contro la Grecia poi il successo è stato forse ancora più significativo per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco, sia perché colto contro i padroni di casa ad Atene, sia perché in questo caso la tradizione recente era tutta in favore degli ellenici. L’ultima vittoria dell’Italia contro la Grecia risaliva infatti all’8 settembre 2013, nella fase a gironi dell’EuroBasket di quell’anno in Slovenia (81-72). Nella prima fase dei Mondiali però giocheremo solo contro avversarie extra-europee, per cui affrontare Portorico potrà essere importante per abituarci a giocare contro avversari meno conosciuti e simili soprattutto alla Repubblica Dominicana, che troveremo nella seconda giornata. Anche questo sarà un aspetto prezioso della diretta di Italia Portorico…











