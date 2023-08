Diretta Italia Serbia/ Risultato live, streaming video tv: amichevole di lusso (basket, oggi 9 agosto 2023)

Italia Serbia, in diretta oggi, mercoledì 9 agosto 2023, con palla a due alle ore 18.45 italiane ad Atene, dove pure quest’anno si disputa il Torneo dell’Acropoli, uno degli appuntamenti più classici di ogni estate del basket per quanto riguarda le Nazionali. Amichevole di lusso quindi oggi contro la Serbia e poi anche domani contro la Grecia padrona di casa, naturalmente sulla strada degli ormai imminenti Mondiali di basket 2023 che fra un paio di settimane cominceranno in Asia. La diretta di Italia Serbia sarà naturalmente un banco di prova significativo per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco, che però ci arrivano forti di una tradizione recente eccellente contro la Serbia, di cui stiamo diventando la bestia nera.

Nel 2021 ci fu la meravigliosa vittoria a Belgrado, vera e propria impresa in casa serba, per portare l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo e lasciare invece a casa dai Giochi la Serbia, che poi fu costretta ad inchinarsi agli Azzurri anche l’anno scorso a Berlino nella partita degli ottavi di finale degli Europei di basket 2022, vinta in quel caso per 94-86 dall’Italia. Oggi naturalmente parliamo “solo” di un’amichevole, ma questa non può mai essere una partita come le altre, a maggior ragione perché la Serbia avrà il dente avvelenato pensando a questi due precedenti che invece per noi sono dolcissimi: stavolta che cosa ci dirà la diretta di Italia Serbia?

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sui canali di Sky Sport sarà disponibile per gli abbonati la diretta tv di Italia Serbia e di conseguenza anche la diretta streaming video per questa prestigiosa amichevole di basket, tramite il servizio offerto da Sky Go. Per tutti gli altri tifosi e appassionati, saranno di conseguenza fondamentali il sito Internet e i profili ufficiali sui social network della Federbasket (FIP) per avere tutte le indicazioni su Italia Serbia.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Serbia, dobbiamo naturalmente ribadire che oggi per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco c’è nel mirino l’ormai imminente avventura ai Mondiali di basket 2023, che cominceranno per la precisione il 25 agosto prossimo, con l’Italia che nella prima fase giocherà nelle Filippine. Affronteremo anche i padroni di casa, per la precisione nella terza giornata, ma prima avremo gli ostacoli Angola e Repubblica Dominicana. Un assaggio di basket extra-europeo lo abbiamo avuto sabato a Trento ed è stato positivo, grazie alla vittoria per 79-61 contro la Cina.

Si trattava della finale per il primo posto della Trentino Basket Cup, vinta quindi dagli Azzurri dopo che la sfida più difficile era stata il giorno precedente, un successo all’overtime contro la Turchia in semifinale. Adesso cominciamo a respirare aria internazionale anche nella sede delle partite, appunto ad Atene, anche se entrambi i confronti saranno europei contro Serbia e poi Grecia, dopo Ferragosto ci sarà invece la partenza per l’Asia per entrare davvero nel clima dell’avventura iridata, che sarà il passo d’addio per Gigi Datome e anche una vetrina fondamentale per confermare i progressi mostrati dall’Italia del basket negli ultimi anni.

