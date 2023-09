Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai 2: è decisiva (Mondiali basket 2023, oggi 1 settembre)

Italia Serbia, in diretta oggi, venerdì 1 settembre 2023, con palla a due alle ore 10.00 italiane (le 16.00 locali) all’Araneta Coliseum di Manila, capitale delle Filippine, sarà la prima partita della seconda fase dei Mondiali di basket 2023. La diretta di Italia Serbia è una classica che negli ultimi anni ha sempre sorriso agli Azzurri, però stavolta ci arriviamo in una posizione difficile, dal momento che l’Italia del coach Gianmarco Pozzecco ha perso una partita nella prima fase contro la Repubblica Dominicana. Il regolamento dei Mondiali di basket 2023 infatti prevede che ci si portino dietro i risultati della prima fase e una seconda sconfitta potrebbe essere la fine delle speranze.

Chiusa la prima fase, le migliori due squadre del gruppo A (Repubblica Dominicana e Italia) e le migliori due squadre del gruppo B (Serbia e Portorico) si sono unite per formare il gruppo I, dal quale le prime due si qualificheranno ai quarti di finale: la Serbia e i dominicani arrivano a punteggio pieno, motivo per cui un secondo ko potrebbe essere fatale. I precedenti recenti però ci sorridono: nel 2021 ci fu la meravigliosa vittoria a Belgrado, vera e propria impresa in casa serba per portare l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo e lasciare invece a casa dai Giochi la Serbia, che poi fu costretta ad inchinarsi agli Azzurri anche l’anno scorso a Berlino nella partita degli ottavi di finale degli Europei di basket 2022, vinta in quel caso per 94-86 dall’Italia. Aggiungiamoci la vittoria nell’amichevole di Atene tre settimane fa, la Serbia avrà il dente avvelenato e vorrà prendersi rivincita e qualificazione: stavolta che cosa ci dirà la diretta di Italia Serbia?

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia sarà garantita anche in chiaro: infatti le partite della nostra Nazionale ai Mondiali basket 2023 verranno trasmesse su Rai Due. Per gli abbonati al satellite invece l’appuntamento è su Sky Sport Summer, canale numero 201 del decoder. Per la diretta streaming video di Italia Serbia ci sono varie opzioni: ovviamente il sito o la relativa app di Rai Play che sono accessibili a tutti, per i clienti Sky abbiamo l’applicazione Sky Go e il match di basket verrà garantito anche dai portali DAZN e Now Tv, sempre tramite abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SERBIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Serbia, dobbiamo quindi ribadire che per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco in questi Mondiali di basket 2023 rischia di pesare come un macigno la sconfitta contro la Repubblica Dominicana. Di fatto le prime due fasi sono una sorta di mega-fase a gironi e per arrivare ai quarti quel ko è un fastidio che va “sanato” vincendo contro la Serbia e poi evidentemente anche con Portorico domenica. L’ostacolo più duro tuttavia sono gli slavi, anche se i precedenti ci fanno pensare che nemmeno alla Serbia faccia piacere ritrovare l’Italia.

C’è però da fare un salto di qualità, perché la versione migliore degli Azzurri quest’estate l’abbiamo vista proprio nelle amichevoli, mentre arrivati a Manila sembra che qualcosa si sia inceppato. D’altronde sia al pre-olimpico sia agli Europei era la Serbia a presentarsi al match con il ruolo di favorita, quindi siamo già abituati a ribaltare i pronostici: per gli slavi nella prima fase è stato tutto facile, hanno sempre vinto con margini ampi, ma con l’Italia potrebbe pesare il tarlo dei precedenti. Di certo sarà una sfida affascinante e bellissima, non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Italia Serbia…

