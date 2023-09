DIRETTA ITALIA SERBIA/ Video streaming Rai 2: focus sugli slavi, Europei volley 2023 (oggi 1 settembre)

DIRETTA ITALIA SERBIA: FOCUS SUGLI SLAVI

Verso la diretta di Italia Serbia, abbiamo già accennato qualcosa naturalmente sulla storia. Giocare contro l’allora Jugoslavia, poi Serbia-Montenegro e adesso Serbia è sempre una sfida molto interessante, anche se forse questo non è il momento più brillante per il volley maschile serbo (le donne sono invece campionesse del Mondo in carica). Resta comunque una partita mai banale, che appena un paio di anni fa era ad esempio semifinale europea: il 18 settembre 2021 l’Italia vinse per 3-1 con parziali di 29-27, 25-22, 23-25, 25-18 per detronizzare la Serbia, che aveva infatti vinto gli Europei 2019, ultimo trionfo internazionale della Nazionale di Belgrado.

Oggi naturalmente la posta in palio non è nemmeno paragonabile: diciamo che chi vincerà si prenderebbe la “pole position” per il primo posto nel girone, obiettivo comunque interessante per avere poi un abbinamento contro una quarta classificata negli ottavi di finale. Soprattutto, sarà un test che ci dirà chi sta meglio in questa rassegna continentale che noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Serbia. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare.

BELLA SFIDA!

Italia Serbia, in diretta dal PalaBarton di Perugia alle ore 21.15 di questa sera, venerdì 1 settembre 2023, sarà il terzo impegno per gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi nel girone A degli Europei di volley maschile 2023. Sicuramente c’è grande attesa attorno alla diretta di Italia Serbia, dal momento che il livello di difficoltà di questo incontro sarà certamente superiore rispetto all’esordio contro il Belgio oppure alla sfida di ieri sera contro l’Estonia: nella pallavolo, come d’altronde in molti sport di squadra (oggi c’è stato l’incrocio anche ai Mondiali di basket), Italia Serbia è una partita che profuma di storia.

Naturalmente per ora siamo soltanto alla fase a gironi degli Europei di volley maschile 2023, una splendida avventura che per gli Azzurri sarà tutta in Italia, per il momento fra Bologna, Perugia e Ancona per quanto riguarda il primo gruppo. La posta in palio non è ancora altissima e ci sarà tempo per sistemare eventuali difficoltà, ma naturalmente vincere aiuta a vincere e il piazzamento migliore possibile nel girone dovrebbe poi garantire un cammino più semplice almeno nella prima parte della successiva fase ad eliminazione diretta. Siamo quindi davvero molto curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Italia Serbia…

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

La diretta di Italia Serbia sarà quindi intrigante, perché si alzerà il coefficiente di difficoltà della partita, anche se dobbiamo dire che negli ultimi anni nel volley la Serbia maschile ha perso qualcosa rispetto alle big: non si è qualificata per le ultime due Olimpiadi ed è stata nona ai Mondiali 2022 (ma arrivò in semifinale nel 2018), ma resta comunque una minaccia. Parlando di Europei, naturalmente possiamo ricordare che due anni fa Italia Serbia fu la semifinale vinta per 3-1 dagli Azzurri sulla strada del titolo continentale, chissà se ci ritroveremo anche più avanti pure quest’anno…

Di certo però è l’Italia la Nazionale di riferimento: vincendo l’Europeo 2021 e soprattutto il Mondiale 2022 siamo tornati al centro del mondo del volley maschile in stile anni Novanta. Il sogno sarebbe naturalmente quello di sfatare finalmente il tabù olimpico l’anno prossimo a Parigi, ma nel frattempo c’è un Europeo casalingo, con Bari e Roma che ci attendono nelle fasi successive, quindi confermarsi campioni d’Europa sarebbe una grandissima gioia per la pallavolo azzurra. Intanto stasera arriva un test già molto interessante: come finirà la diretta di Italia Serbia?











