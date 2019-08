Diretta Italia Australia/ Streaming video Rai: secondo atto verso Tokyo 2020 (volley)

Italia Australia, in diretta dal Pala Florio di Bari, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 10 agosto con fischio d’inizio già fissato per le ore 21,15. Secondo atto del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la formazione di ct Gianlorenzo Blengini: dopo le buone cose fatte vedere dagli azzurri nel primo match di questa manifestazione di stanza a Bari contro il Camerun, ora è momento di fare cappotto. Animata dal caldissimo pubblico barese, la nostra Italia dovrà fare ancora punteggio pieno contro gli Aussie, per potersi giocare il tutto per tutto contro la Serbia, storica bestia nera della formazione azzurra di volley maschile, e ottenere l’unico pass per la prossima avventura a cinque cerchi. Come è noto solo settimana scorsa, la squadra femminile ha già fatto il biglietto per il Giappone: ora tocca agli uomini ma il cammino non pare semplice e di certo il risultato della diretta Italia Australia sarà determinante.

NFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA AUSTRALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati di volley che la diretta tv di Italia Australia di questa sera alle ore 21.15, come pure gli altri match degli azzurri per il torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, sarà visibile sulla tv di stato. Appuntamento con la squadra del c.t. Blengini su Rai Due, ma ricordiamo anche la diretta streaming video degli incontri, che sarà assicurata naturalmente tramite il servizio RaiPlay. CLICCA PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI DUE

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: IL CONTESTO

Come detto, serve la vittoria piena da parte degli azzurri pure in occasione della diretta Italia Australia di questa sera, per perseguire l’obiettivo Tokyo 2020, ma oggi la pratica potrebbe essere più complessa. Certo la squadra australiana non è il maggior spauracchio del girone C per il torneo di qualificazione alle olimpiadi, ma non è nemico da sottovalutare: dobbiamo infatti tenere alta la concentrazione, anche se certo la sfida più importante del calendario sarà quella contro la Serbia che si celebrerà solo domani sera sempre a Bari. Sulla carta infatti la squadra di Mister Lebedew potrebbe comunque giocarsi qualche scherzetto se gli concederemo spazio: il movimento aussie è infatti in crescita in questi ultimi decenni, benché certo il loro gioco sia ancora abbastanza statico e poco innovativo. Non ci resta che vedere che cosa la nostra Italia riuscirà a mettere in campo: sappiamo bene che la squadra di Blengini ha tutte le doti per trovare le ultime due vittorie e strappare il pass per Tokyo 2020, ma servirà la nostra massima concentrazione.



