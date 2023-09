DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato 41-42) video streaming Rai: che equilibrio! (Mondiali basket 2023)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA (RISULTATO 41-42): INTERVALLO LUNGO

Italia Slovenia 41-42: la diretta della partita per il settimo posto ai Mondiali di basket 2023 ci dice che, dopo i primi 20 minuti di gioco a Manila, siamo andato all’intervallo lungo con la differenza minima nel punteggio, match abbastanza divertente senza particolari pressioni. Si affrontano due filosofie diverse: nella Slovenia passa praticamente tutto da Luka Doncic, che infatti ha già segnato 12 punti, mentre per l’Italia il miglior marcatore è Marco Spissu, autore di 9 punti grazie a tre triple.

La diretta di Italia Slovenia è iniziata bene per gli Azzurri, che hanno trovato una buona distribuzione di canestri – sei giocatori a segno già nel corso del primo quarto – anche se dopo qualche minuto di assestamento è entrato in partita Luka Doncic, che ha ridotto per la Slovenia il passivo fino al 18-15 Italia dopo i primi dieci minuti di gioco. Il secondo quarto comincia male, la Slovenia effettua il sorpasso ma gli Azzurri stavolta sono bravi a reagire e infilano un bel parziale di 8-0, grazie al quale l’Italia torna avanti. Poi Doncic torna mattatore e così ecco la Slovenia avanti di un soffio, ma con 20 minuti ancora da giocare il risultato è incertissimo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SLOVENIA, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia in chiaro per tutti sarà garantita su Rai Sport, il canale tematico disponibile al numero 58 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Slovenia. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go (oppure anche Now TV) per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SLOVENIA

SI GIOCA

Eccoci a pochissimi minuti dalla palla a due per la diretta di Italia Slovenia, partita per assegnare il settimo posto ai Mondiali di basket 2023. Naturalmente l’importanza della posta in palio è relativa, tuttavia il nostro commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha parlato di partite come quelle contro Lettonia e Slovenia come di sfide “fondamentali per la crescita dei nostri giovani e per onorare al meglio la conclusione della carriera di Gigi. Giocatore e persona unica, non mi chiedete altro su di lui, vi continuerò a ripetere che è unico. Quanto alla scelta di portare qui dei ragazzi con poca esperienza internazionale e grandi prospettive come Procida, Spagnolo e Diouf, siamo felici di aver intrapreso questa strada”.

Affidiamo allora a Gabriele Procida l’ultimo pensiero: “Vogliamo chiudere con una vittoria. Se in questo Mondiale ci sono e ho trovato spazio e grazie al coach, allo staff tecnico e ai miei compagni di squadra. Vengo da una buona stagione e sto crescendo, voglio continuare a lavorare per migliorare giorno dopo giorno”. Adesso però la parola passa al campo, perché inizia davvero la diretta di Italia Slovenia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL SALUTO AL CAPITANO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Slovenia, ci sembra doveroso spendere qualche parola in più per Gigi Datome, il capitano che sta per chiudere con questa partita la sua avventura in Nazionale maggiore dopo ben 16 anni (e più in generale la sua carriera da giocatore). Il debutto con l’Italia risale al 2 giugno 2007 in un’amichevole contro la Croazia – la fine sarà con la Slovenia, ci siamo spostati di poco – e in quella stessa estate fu già convocato per gli Europei, pur giocando appena 6 minuti in tutto il torneo.

La fedeltà alla Nazionale è il tratto distintivo della storia d’amore che lega in maniera indissolubile Gigi Datome e l’Italia del basket, anche se le uniche medaglie arrivarono a livello giovanili, due bronzi con l’Under 18 nel 2005 e poi con l’Under 20 proprio nel 2007. Datome ha comunque sempre onorato il suo ruolo, a maggior ragione quando è diventato capitano: i quarti alle Olimpiadi di Tokyo e poi proprio ai Mondiali di quest’anno resteranno come i risultati di maggiore prestigio, i 20 punti di due giorni fa contro la Lettonia sono invece il messaggio che Gigi Datome vuole chiudere al meglio la sua bellissima carriera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA LOTTA PER IL SETTIMO POSTO AI MONDIALI DI BASKET 2023

Italia Slovenia, in diretta alle ore 10.45 italiane di questa mattina, sabato 9 settembre, si gioca presso la Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine (dove saranno già le ore 16.45): sarà la partita per il settimo posto ai Mondiali basket 2023. Francamente un’amichevole o poco più, in ballo non ci sono nemmeno discorsi legati alla qualificazione olimpica, dal momento che le quattro squadre eliminate nei quarti di finale (tutte europee) saranno tutte protagoniste l’anno prossimo nei tornei preolimpici in vista dei Giochi di Parigi 2024, quindi oggi la diretta di Italia Slovenia sarà una sorta di amichevole di lusso.

La Slovenia negli ultimi anni è sempre stata ottima protagonista dei tornei internazionali di basket, con le perle degli Europei vinti nel 2017 e del quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo, naturalmente sotto la guida della stella Luka Doncic. In questi Mondiali invece è arrivata la sconfitta contro il Canada ai quarti, mentre l’Italia doveva cedere il passo agli USA. Nord America indigesto quindi per Italia e Slovenia, che poi hanno perso contro altre due “cugine” ma baltiche (Lettonia e Lituania), per cui è sfumata anche la possibilità di chiudere al quinto o sesto posto. Resta in palio solo il settimo posto: a chi andrà? Ce lo dirà la diretta di Italia Slovenia…

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: IL CONTESTO

La diretta di Italia Slovenia non avrà quindi molto da mettere in palio, possiamo comunque trattarla come una sorta di “amichevole” di notevole prestigio, bel modo per chiudere l’estate della Nazionale e anche la carriera di Gigi Datome, giunto all’ultima partita prima di appendere le scarpette al chiodo. Volendo fare un bilancio del cammino dell’Italia di coach Gianmarco Pozzecco ai Mondiali di basket 2023, spicca sicuramente la vittoria contro la Serbia che domani giocherà la finale per la medaglia d’oro, quindi le potenzialità degli Azzurri sono certamente notevoli.

D’altro canto, dobbiamo anche fare i conti con troppi passaggi a vuoto e percentuali spesso deludenti al tiro: contro gli USA probabilmente vincere sarebbe stato impossibile in ogni caso, ma avremmo potuto segnare sicuramente più canestri, al termine di azioni magari anche costruite bene ma che non siamo riusciti a sfruttare. A questa difficoltà abbiamo pagato dazio soprattutto contro la Lettonia, con un enorme passaggio a vuoto tra l’ottimo inizio e un buon finale. La Slovenia dal canto suo ha subito 100 punti sia contro il Canada sia contro la Lituania: la difesa non è certo il loro punto di forza, sapremo sfruttare questa debolezza nella diretta di Italia Slovenia?











