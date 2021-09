Diretta Slovenia Italia/ Streaming video Rai3: azzurri per l’oro europeo! Volley

DIRETTA SLOVENIA ITALIA: FINALE ORO EUROPEI VOLLEY MASCHILE

Slovenia Italia, diretta dagli arbitri Maroszek e Rodriguez Jativa, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 19 settembre: fischio d’inizio prevosto alle ore 20.30. A Katowice, riflettori puntati sulla finale per il 1^ e 2^ posto agli Europei di volley maschile e dunque sulla diretta tra Slovenia e Italia, dove i giovani azzurri di Fefè De Giorgi sono pronti a regalarci un sogno. Messa alle spalle la disavventura a cinque cerchi e riformato un gruppo solido e con tanti giovani, ecco che la nostra Italia è pronta a stupirci ancora una volta nella finalissima contro una Slovenia che ha dato prova di grande fermezza e compattezza nelle ultime uscite.

Ci attendiamo dunque grandissimo spettacolo nella partita che mette in palio l’oro continentale e chissà che la nostra nazionale dopo le forti emozioni fatte provare fin qui, ci regali l’ultima soddisfazione, ovvero il bis europeo con la nazionale femminile di Mazzanti. Sarebbe una vera e propria impresa, ma Michieletto e compagni hanno tutte le carte giuste per volare: lo hanno dimostrato e senza dubbio lo faranno anche oggi sul taraflex polacco.

DIRETTA SLOVENIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE 1^-2^ POSTO DEGLI EUROPEI VOLLEY

Come è giusto che sia, la diretta tv di Slovenia Italia, finale per l’oro agli Europei di volley maschile, godrà della ribalta di un canale generalista in chiaro, dunque stasera l’appuntamento sarà su Rai Tre e di conseguenza pure tramite sito o app di Rai Play per quanto riguarda la diretta streaming video disponibile a tutti senza costi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLOVENIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Slovenia e Italia, finale per l’oro agli Europei di volley maschile, serve rinfrescarci la memoria su quanto fatto fin qui dalle due nazionali nella competizione europea. Partiamo chiaramente dagli azzurri, che approdati al torneo forse non da grandissimi favoriti (visti anche i tanti giovani ancora da scoprire), pure ha subito convinto tutti, chiudendo con anticipo e come leader il girone B, davanti proprio alla Slovenia. La nostra nazionale ha realizzato 5 successi su 5 fissando a 15:2 il bilancio set: nel tabellone finale pure i nostri beniamini non hanno avuto problemi e subito hanno avuto ragione di Lettonia e Germania. Arrivata in semifinale ancora una volta l’Italia ci ha fatto palpitare andando a battere lo spauracchio Serbia per 3-1 e conquistando dunque il pass per la finalissima.

È stato però un torneo importantissimo anche per la Slovenia, che pur chiudendo i gironi solo per seconda alle spalle dell’Italia (con solo tre vittorie su 5 incontri e il 10:6 come bilancio set), ci ha davvero fatto divertire nella fase finale. Da che è entrata nel tabellone finale, la nazionale guidata dal ct italiano Alberto Giuliani si è davvero risvegliata, mettendo di fila successi incredibili, come quello con la Repubblica Ceca (che prima aveva battuto i francesi campioni olimpici) e in semifinale contro i campioni del mondo della Polonia. Risultati e prestazioni incredibile che devono certo mettere in guardia i nostri beniamini, comunque pronti a fare la storia. Chissà che dirà il campo!

