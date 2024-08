DIRETTA ITALIA SPAGNA, GRANDE OCCASIONE PER LE AZZURRE

Ed eccoci con l’attesissimo appuntamento con la pallanuoto femminile e il ritorno in casa delle nostre azzurre nella diretta Italia Spagna, partita naturalmente importantissima e pesante alle Olimpiadi Parigi 2024. Appuntamento fissato alle ore 15.35 di oggi, domenica 4 agosto, con la truppa di Carlo Silipo che vuole tentare il colpaccio. Ovviamente non sarà facile e la diretta Italia Spagna si preannuncia in salita per le azzurre, che affrontano l’argento Olimpico in carica, per quella che è l’ultima gara della fase a gironi e che si disputerà all’Aquatics Centre. Dai quarti di finale si cambierà location e si giocherà all’Arena La Défense.

Di sicuro il Setterosa arriva alla diretta Italia Spagna con il piglio giusto, dopo aver battuto la Grecia 12-8 e ritrovato il giusto entusiasmo. L’avventura alle Olimpiadi Parigi 2024 non era infatti partita nel migliore dei modi per il Setterosa, sconfitto due volte con Francia e Stati Uniti. Adesso le azzurre vogliono provare a svoltare definitivamente, come detto dal commissario tecnico Carlo Silipo prima della diretta Italia Spagna. “Siamo ancora in vita e ci giocheremo le nostre chance dopodomani contro la Spagna. Peccato per l’ultimo gol subito, secondo me sono state eccessive le ultime espulsioni contro. Con la Spagna dobbiamo sfoggiare la migliore prestazione in assoluto. Ci metteremo tutti i tre anni di lavoro che abbiamo fatto insieme, perché vogliamo continuare questo viaggio a Parigi”.

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo i canali di riferimento per l’imperdibile diretta tv Italia Spagna: in chiaro, in base alle esigenze di palinsesto, potrebbe esserci spazio su Rai Due ma come minimo sarà certa l’alternativa grazie al canale tematico Rai Sport, numero 58 del telecomando. Per gli abbonati, le indicazioni sono naturalmente per i canali di Eurosport, che trasmettono i Giochi Olimpici. Per quanto riguarda invece la visione in diretta streaming video Italia Croazia, per tutti ci sono sito o app di Rai Play, mentre un abbonamento a Discovery Plus vi offre la possibilità di seguire integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA SPAGNA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING: RISULTATI E CONTESTO

Non servono quindi moltissime parole per presentare la diretta Italia Spagna, d’altronde la posta in palio è pesantissima e le azzurre vogliono provarci fino in fondo. Anche se c’è una montagna da scalare il Setterosa ci crede, come si evince dalle parole di Sofia Giustini alla vigilia del match: “Siamo arrivate anche noi, abbiamo fatto un passo falso abbastanza importante. Ma siamo il Setterosa che dopo le brutte figure sa rialzarsi. Abbiamo l’entusiasmo giusto. Con la Spagna andremo per vincere e guadagnarci un posto per i quarti di finale”.

Insomma, ci sarà tantissimo da lottare fin da subito e allora non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il verdetto di una partita che sarà certamente meravigliosa: che cosa ci dirà la diretta di Italia Spagna?