Diretta Italia Svizzera donne/ Streaming video Rai: in vista dei Mondiali

Italia Svizzera donne è un’amichevole che la nostra nazionale gioca in preparazione ai Mondiali di calcio femminile 2019: squadre in campo alle ore 15:00 di mercoledì 29 maggio presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Le azzurre di Milena Bertolini, che ha recentemente diramato le 23 convocate per la kermesse in Francia, affrontano una nazionale che non sarà presente alla Coppa del Mondo: sulla carta siamo favorite ma il risultato, al netto del fatto che vincere aiuti l’autostima e la fiducia, è un aspetto secondario: conterà soprattutto valutare lo stato di forma della squadra che si è radunata a Riscone di Brunico per l’ultima parte della preparazione ai Mondiali, in vista dell’esordio che, lo ricordiamo, avverrà il prossimo 9 giugno a Valenciennes contro l’Australia. Adesso dunque, mentre ci prepariamo a vivere la diretta di Italia Svizzera donne, possiamo analizzare quelle che saranno le scelte del nostro Commissario Tecnico per l’amichevole, e sarà soprattutto interessante valutare se la squadra sarà quella che poi rappresenterà l’undici titolare nel mese di giugno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera donne sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato: l’appuntamento è in chiaro per tutti su Rai Sport (numero 57 del televisore) o Rai Sport + (numero 58), con la possibilità come di consueto, e senza costi aggiuntivi, di seguire questa amichevole anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando poi il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA DONNE

Per Italia Svizzera donne possiamo ipotizzare che Milena Bertolini punti sul 4-3-3 che rappresenterà la squadra titolare per i Mondiali: dunque in porta va Giuliani con una linea difensiva nella quale Sara Gama comanderà dal centro insieme a Tucceri Cimini, sugli esterni invece dovrebbero operare Guagni e Boattin. I dubbi principali sono a centrocampo: Aurora Galli rappresenterà probabilmente il playmaker di riferimento, Cernoia invece potrebbe abbassarsi sulla linea mediana (a differenza di come gioca nella Juventus) e a completare lo schieramento potrebbe essere Manuela Giugliano. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta: presumibilmente però Sabatino sarà la prima punta con Girelli che ancora una volta si “sacrifica” allargandosi o comunque agendo alle spalle del centravanti, mentre Bonansea sarà una sorta di battitore libero che partirà dall’esterno per poi percorrere tutto il fronte offensivo.



