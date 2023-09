DIRETTA ITALIA SVIZZERA/ Video streaming Rai 2: parla Rinaldi (Europei volley 2023, oggi 4 settembre)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: PARLA RINALDI

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Svizzera, facciamo il punto sulle prime tre partite degli Azzurri agli Europei di volley 2023 grazie alle dichiarazioni di Tommaso Rinaldi per il sito della FIPAV: “Ci hanno dato modo di conoscerci, di sentire le prime emozioni di questo lungo e difficile torneo, sono state emozioni e sensazioni molto positive. Abbiamo potuto sperimentare in campo anche difficoltà riuscendo ad uscirne, e questo è un grande segnale positivo per le partite che verranno”. A livello personale, per Rinaldi “è il sogno che avevo da quando ho iniziato a giocare a pallavolo, far parte di questo gruppo era una cosa importantissima per me”.

In campo lo abbiamo visto contro l’Estonia: “Sono entrato in un momento di difficoltà e sono riuscito a dare quella carica giusta per dare la scossa e vincere il set”. Con la qualificazione per gli ottavi già in tasca, “dobbiamo sfruttare ogni singola occasione per migliorare, per sperimentare, per migliorarci al meglio per gli ottavi, ci servirà veramente tutto. Vogliamo e dobbiamo arrivarci come primi della pool, ma pensiamo un passo alla volta”, ha concluso la sua analisi Tommaso Rinaldi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Svizzera. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare.

ITALIA SVIZZERA: PER BLINDARE IL PRIMATO!

Italia Svizzera, in diretta dal PalaRossini di Ancona alle ore 21.15 di questa sera, lunedì 4 settembre 2023, segnerà il quarto impegno per gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi nel girone A degli Europei di volley maschile 2023 e il primo nel capoluogo marchigiano dopo l’apertura a Bologna con vittoria per 3-0 contro il Belgio e le due partite disputate invece a Perugia, di nuovo con netti successi per 3-0 contro l’Estonia e soprattutto la Serbia, l’ostacolo finora più duro affrontato sul nostro cammino ma superato in maniera autorevole da Simone Giannelli e compagni, che stanno onorando al meglio il ruolo di campioni d’Europa e del mondo in carica.

La diretta di Italia Svizzera sarà quindi una nuova tappa della difesa del titolo continentale conquistato due anni fa, obiettivamente dovrebbe essere una formalità o poco più considerando il livello decisamente modesto della Nazionale elvetica quando si parla di volley per cui l’obiettivo è quello di cogliere un’altra vittoria netta per avvicinare ancora di più il primo posto nel girone e i vantaggi ad esso collegati quando si arriverà alla fase ad eliminazione diretta. Insomma, dovrebbe essere una serata tranquilla e speriamo anche divertente: tutto filerà come previsto nella diretta di Italia Svizzera?

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: IL CONTESTO

La diretta di Italia Svizzera sarà quindi il debutto degli Azzurri in terra marchigiana, altra tappa di questa avventura lungo buona parte della penisola, che poi ci porterà anche a Bari e infine naturalmente si spera anche a Roma per difendere il titolo di campioni d’Europa. Intanto è arrivato un segnale chiaro venerdì sera, perché vincere per 3-0 contro la Serbia non era scontato e invece i ragazzi del c.t. De Giorgi ci sono riusciti, tra l’altro anche con parziali nettissimi, per completare un giorno trionfale contro gli slavi, dal basket a Manila alla pallavolo a Perugia.

Oggi in teoria si scende nuovamente di livello, perché difficilmente la Svizzera potrà essere una minaccia per l’Italia. Tanto per fare un paragone con la stessa rivale, gli elvetici contro la Serbia hanno perso per 3-0. L’obiettivo quindi oggi sarà mettere sul campo questa superiorità, far divertire i tifosi senza correre alcun rischio e tenendo alta la pressione per evitare passaggi a vuoto che francamente potrebbero essere l’unico pericolo per gli Azzurri nella diretta di Italia Svizzera…











