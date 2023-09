DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Video streaming Rai 2: così nell’albo d’oro (Eurovolley donne 2023, oggi 1 settembre)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: NELL’ALBO D’ORO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Turchia, siamo alle semifinali e quindi è doveroso dare uno sguardo all’albo d’oro degli Europei di volley femminile, con riferimento in particolare ai risultati della nostra Nazionale e a quella turca. L’Italia ha vinto per tre volte gli Europei nelle edizioni del 2007, 2009 e infine naturalmente 2021; a questi successi si devono aggiungere gli argenti del 2001 e del 2005 e tre bronzi, ottenuti nel 1989, 1999 e 2019. Naturalmente prima era dominante il blocco dell’Est, basterebbe ricordare che i 13 ori dell’Unione Sovietica sono inavvicinabili per chiunque anche ad oltre 30 anni dalla fine della dittatura comunista.

Per la Turchia la crescita è ancora più recente: ci fu uno squillo con il secondo posto nell’edizione per loro casalinga del 2003, poi gli altri podi sono arrivati tutti dal 2011 in poi, per la precisione un altro argento nel 2019 e tre bronzi appunto nel 2011 e poi nel 2017 e nel 2021. Alla Turchia manca ancora l’oro, noi naturalmente speriamo che questo digiuno si prolunghi ancora di almeno un altro paio d’anni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Turchia. In alternativa, ecco Sky Sport Summer o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare.

SEMIFINALE DI LUSSO

Italia Turchia, in diretta dal Palais 12 di Bruxelles, capitale del Belgio, si giocherà alle ore 17.00 di questo pomeriggio, venerdì 1 settembre 2023, come semifinale degli Europei di volley femminile 2023, che vivono da oggi a domenica il loro epilogo con la Final Four a Bruxelles. In un certo senso, potremmo definire tutto il cammino fin qui come un lungo preambolo per il momento decisivo: tutti si aspettavano Italia, Turchia, Serbia e Olanda in semifinale e puntualmente ciò è successo. Sono indiscutibilmente queste le quattro Nazionali più forti d’Europa nel volley femminile, adesso però la lotta diventa molto più intensa e incerta per conquistare il trono d’Europa, che due anni fa andò proprio alle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti.

La diretta di Italia Turchia sancirà quindi un chiaro salto di qualità nel cammino, come è d’altronde giusto e inevitabile che sia in una semifinale degli Europei: fino a questo l’Italia ha dominato il girone B con cinque vittorie su cinque e tutte per 3-0, quindi senza mai perdere neppure un set come poi d’altronde anche nell’ottavo di finale contro la Spagna (3-0 sabato scorso) e pure nel quarto di finale contro la Francia di martedì: 21 set giocati, 21 set vinti. Meglio di così non saremmo potuti arrivare a Bruxelles, ma adesso naturalmente tutto si deciderà in sfide emozionanti e bellissime: che cosa ci dirà la diretta di Italia Turchia?

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Turchia vedrà le Azzurre impegnate per la prima volta fuori dall’Italia negli Europei femminili 2023, che finora per noi erano stati casalinghi. Di fronte ci sarà la Turchia, nazione che è diventata senza ombra di dubbio un punto di riferimento per la pallavolo femminile a livello di club ma che di riflesso sta crescendo sempre di più anche a livello di Nazionale. Agli scorsi Europei la Turchia fu terza, dopo aver raggiunto la finale nel 2019; ai Giochi di Tokyo è stata quinta; ai Mondiali 2022 settima; quest’anno ha iniziato benissimo, vincendo la Nations League. Aggiungiamoci il derby delle panchine fra Mazzanti e Daniele Santarelli, che l’anno scorso vinse il Mondiale con la Serbia per poi passare alla Turchia ed ecco che sarà una sfida davvero imperdibile.

Finora le nostre Azzurre detentrici del titolo continentale del volley femminile hanno fatto tutto quello che dovevano fare: più di vincere sette partite su sette, tutte per 3-0, ovviamente non si poteva chiedere. A voler essere pignoli, non sempre le prestazioni sono state esaltanti, però questo è davvero il pelo nell’uovo: serviva vincere e sprecare meno risorse possibili, sapendo che di fatto tutto si sarebbe deciso nella Final Four a Bruxelles. Questo è stato fatto, tra l’altro molto bene contro la Francia, con primo e terzo set dominati ma anche la capacità di lottare nel secondo parziale, l’unico nel quale le transalpine siano state al nostro livello. Adesso arriva il bello, non vediamo l’ora di seguire la diretta di Italia Turchia.











