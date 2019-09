Diretta Italia Turchia/ Streaming video Rai: azzurri per gli ottavi (Europei volley)

Italia Turchia, in diretta dal Parc des Expositions Hall di Nantes, è la partita di volley in programma oggi, domenica 22 settembre 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 17,00. Comincia sempre in terra francese il percorso della nazionale maschile degli azzurri nel tabellone finale degli Europei di volley: prima tappa con gli ottavi di finale e la Turchia del ct Nedium Ozbey, avversario certo non sconosciuto ma forse non tra i più temibili, pur in una fase così delicata della manifestazione come sono questi ottavi di finale. In ogni caso Blengini e i suoi non possono mostrarsi deconcentrati: la sconfitta subita contro la Francia solo pochi giorni fa nell’ultima partita della fase a gironi infatti deve esserci di insegnamento. Abbiamo infatti ancora molto su cui lavorare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA TURCHIA

Sarà garantita ancora una volta una eccellente copertura in diretta tv per questi Europei di volley 2019. Italia Turchia infatti sarà trasmessa su Rai sport, naturalmente canale numero 57 del telecomando. La Rai inoltre detiene i diritti di questi Europei e fornirà anche la diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione del servizio Rai Play. La partita inoltre sarà visibile in streaming anche tramite la piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA TURCHIA: IL CONTESTO

Prima di poter dare quindi la parola al campo per la diretta tra Italia e Turchia, certo ci pare importante contestualizzare meglio questo attesissimo ottavo di finale per gli Europei di volley: come le due nazionali sono arrivate fin qui?. Partendo dagli azzurri ecco che vale certo la pena ripercorrere brevemente la cavalcata dei ragazzi di Blengini prima di questi ottavi di finale. L’Italia infatti vi ha avuto accesso come seconda classificata nel gruppo A, dove ha accumulato ben 4 successi ma ha ceduto solo di fronte alla Francia di Tillie, nell’ultimo incontro. E’ invece approdata al tabellone finale della manifestazione con il terzo posto nel gruppo C la Turchia: la squadra biancorossa infatti nella prima fase ha incassato appena due successi, con Macedonia del Nord e Bielorussia, ma ha ceduto di fronte a Russia, Slovenia e Finlandia. Ora però è tempo di mettersi tali risultati alle spalle: il cammino fino alla finale degli Europei di volley 2019 è appena iniziato!.



