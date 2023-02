Diretta Italia Ucraina/ Streaming video Rai: abbiamo già il pass Mondiale! (basket)

DIRETTA ITALIA UCRAINA: CON I MONDIALI GIÀ IN TASCA!

Italia Ucraina è in diretta dal Pala Modigliani di Livorno, alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio: si gioca per la penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali basket 2023. Siamo nel gruppo L, e come sappiamo l’Italia ha già ottenuto il pass per la kermesse della prossima estate: gli azzurri infatti si sono qualificati con due giornate di anticipo grazie alla vittoria in Georgia, ottenuta sul filo di lana, e affrontano ora queste ultime due partite – l’altra sarà contro la Spagna – potendo sperimentare nuove soluzioni, come si evince dalle convocazioni del nostro CT Gianmarco Pozzecco.

L’Ucraina, da noi battuta in trasferta lo scorso agosto, è ancora in corsa per qualificarsi: al momento è penultima in classifica, ma vincendo entrambe le partite che le restano potrebbe ancora scavalcare Georgia e Islanda e fare il colpo grosso, dunque questa sera può senz’altro sfruttare la nostra situazione e le motivazioni diverse. Vedremo come andranno le cose al Pala Modigliani; mentre aspettiamo che la diretta di Italia Ucraina prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita.

DIRETTA ITALIA UCRAINA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ucraina sarà in chiaro: la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali basket 2023 viene infatti fornita da Rai Sport + HD, dunque appuntamento al numero 58 del telecomando (oppure al 227 del decoder di Sky, qui per gli abbonati) con la possibilità di diretta streaming video visitando il sito ufficiale di Rai Play o installandone la relativa app. Possiamo poi ricordare che il match sarà garantito anche dal portale Eleven Sports, qui potendosi abbonare al servizio o acquistando l’evento on demand; all’indirizzo fiba.basketball/basketballworldcup2023/european-qualifiers troverete poi la pagina relativa a questa partita, con il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA ITALIA UCRAINA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Italia Ucraina: fortunatamente, la nostra nazionale ha già ottenuto la qualificazione ai Mondiali basket 2023 e dunque può guardare alle due partite che restano da giocare con serenità, e con la possibilità di inserire qualche nuovo giocatore nel roster. Pozzecco ha agito di conseguenza: nell’elenco dei convocati figurano i giovani Mouhamet Diouf di Reggio Emilia e Davide Casarin di Verona, va inoltre ricordato che l’Eurolega – come da tradizione – non si ferma nonostante la finestra internazionale e questo già toglie di mezzo alcuni convocabili, anche se hanno comunque risposto all’appello Nico Mannion, Paul Biligha e Giampalo Ricci.

Per il resto potrebbe essere un’Italia sperimentale, nella quale Marco Spissu sarà uno dei leader e in cui potrebbe trovare tanto spazio un giocatore rilanciato come Diego Flaccadori. Peccato invece per Matteo Spagnolo: sarebbe potuto essere uno dei giocatori da guardare con vivo interesse nelle ultime due gare delle qualificazioni ai Mondiali basket 2023, invece il giovane di Trento si è infortunato nel corso della Final Eight di Coppa Italia e dunque è costretto ai box. Tra poco a Livorno si alzerà la palla a due, vedremo come andranno le cose nella comunque attesa diretta di Italia Ucraina…

