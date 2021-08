Diretta Italia Usa/ Streaming video Rai: match per i piazzamenti (pallanuoto)

DIRETTA ITALIA USA PALLANUOTO: MATCH PER I PIAZZAMENTI (OLIMPIADI TOKYO 2020)

Italia Usa, in diretta dal Tatsumi Water polo Centre di Tokyo, è l’incontro di pallanuoto maschile in programma oggi, venerdi 6 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.20 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 18,20 in terra nipponica). Dopo la delusione del KO contro la Serbia che ha determinato l’eliminazione del Settebello, gli azzurri tornano in vasca per disputare la gara per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto nel tabellone maschile della pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per i ragazzi di Campagna, che pure potevano ambire al podio olimpico, ben poca consolazione: pure i nostri beniamini vorranno certo onorare fino alla fine il torneo a cinque cerchi e chiudere nella maniera migliore possibile il torneo. A complicare il cammino dell’Italia nei piazzamenti della pallanuoto maschile però gli Stati Uniti di coach Udovicic, un rivale abbordabile sulla carta, ma certo da non sottovalutare.

DIRETTA ITALIA USA PALLANUOTO: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia USA pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento anche perché si tratta di una partita singola, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

ITALIA USA, PALLANUOTO: RISULTATI E CONTESTO

Pur pronti a dare il via alla diretta tra Italia e Usa, match di pallanuoto maschile per i piazzamenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, serve rinfrescarci la memoria e ricordare le varie tappe del cammino delle due nazionali nel tabellone olimpico. Cominciamo ovviamente dal Settebello di Sandro Campagna, che pure aveva iniziato al meglio l’avventura olimpica. Nella fase a gironi l’Italia aveva chiuso il gruppo A (dove pure vi erano gli americani) con la seconda posizione a 8 punti, con tre vittorie e due soli pareggi (con Grecia e Ungheria). Approdata ai quarti però la squadra azzurra nulla ha potuto contro una Serbia nettamente superiore, vincente poi per 10-6. Altro genere di cammino per gli statunitensi, che invece hanno convinto solo a tratti finora: gli USA hanno raggiunto appena il quarto gradino nel girone A con solo due successi e tre sconfitte e nel tabellone finale avevano subito un duro KO dalla Spagna per 12-8. E ora potrebbero metterci i bastoni tra le ruote: vedremo che accadrà questa mattina in vasca!

