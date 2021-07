DIRETTA USA ITALIA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020

Usa Italia, che è in diretta dall’Aomi Urban Sports Park e si gioca alle ore 10:55 di lunedì 26 luglio della mattina italiana, è valida per la sesta giornata (o sarebbe meglio dire turno) del torneo di basket 3×3 donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo. Ormai si stanno per tirare le somme sulla prima fase di una competizione che ha rappresentato un grande inedito nella storia dei Giochi: domani le nazionali affronteranno una sola partita ma lo faranno con riferimento al girone, perché quelle classificate dalla terza alla sesta torneranno subito in campo per disputare un playoff che ne porterà due ad affrontare la semifinale.

Italia Usa chiaramente è la partita più complicata per le azzurre allenate da Andrea Capobianco, tra tutte quelle della prima fase della competizione: come nel basket “tradizionale” la nazionale statunitense sembra infatti avere qualcosa in più delle avversarie e lo ha già dimostrato, sarà quindi un’impresa complessa per le ragazze ma la speranza è che la diretta di Italia Usa possa sovvertire il pronostico e regalarci un grande risultato, la magia delle Olimpiadi 2020 Tokyo può fare anche ben più di questo e allora non resta che aspettare per scoprire come andranno le cose…

DIRETTA ITALIA USA BASKET 3X3 DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Usa basket 3X3 donne, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA USA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Italia Usa sta per giocarsi: visto che manca un solo giorno per chiudere la prima fase del basket 3×3 donne, possiamo dire che le Olimpiadi 2020 Tokyo abbiano rappresentato un’ottima occasione di visibilità per le azzurre, tutte ragazze che nel corso della loro carriera hanno giocato a basket tradizionale per poi passare alla metà campo singola e regole diverse, come del resto succede dall’altra parte dell’oceano dove il 3×3 ha già sfondato, o è particolarmente apprezzato. Si tratta di uno sport complesso, perché in 10 minuti (effettivi) bisogna dare tutto senza distrazioni; c’è poco tempo per recuperare anche dal punto di vista delle energie (una sola sostituzione a disposizione) e la tecnica individuale è fondamentale. Da questo punto di vista abbiamo già detto che gli Usa ci sono sicuramente superiori, ma un grande risultato nella partita di oggi può sempre arrivare…



