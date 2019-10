Diretta Italia Usa/ Streaming video tv: riscatto azzurro? (Coppa del Mondo volley)

Italia Usa, in diretta da Fukuoka, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledi 2 ottobre 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 8,00 del mattino italiano (ma saranno le ore 15,00 locali). Secondo appuntamento per la formazione di Blengini in questa Coppa del mondo di volley maschile in Giappone, ultimo appuntamento di questa bollente estate per la nostra formazione nazionale, che pure solo settimana scorsa si giocava il titolo europeo a Parigi. E’ stata quindi una più che rapida trasferta per i nostri azzurri: ovviamente la selezione nazionale qui presente in Giappone per la Coppa del Mondo non è in toto la medesima che ha perso l’occasione di centrare una medaglia continentale contro la Francia, ma pure i giovani portati da Blengini sono tutti volti ben noti, visto che si sono fatti le ossa a inizio estate in occasione della Nations league e non solo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Italia Usa non sarà trasmessa: non ci sarà una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale di questa manifestazione: lo trovate all’indirizzo worldcup.2019.fivb.com.

DIRETTA ITALIA USA: IL CONTESTO

Come detto prima, non è la nazionale di Giannelli e Zaytsev quella che è stata chiamata in Giappone per la Coppa del mondo, ma certo la selezione studiata da Blengini non è priva di elementi di grandissimo valore, da Nelli a Piano fino a Sbertoli e Lavia. Tutti giocatori molto giovani ma che hanno dalla loro esperienza e voglia di mettersi in luce e che certo avranno occasione di brillare, già da oggi in occasione della diretta Italia e Usa. Tutti gli azzurri saranno poi oggi certo animati da una forte voglia di riscatto: solo ieri infatti l’Italia ha incassato un brutto KO contro i padroni di casa del Giappone nella sfida di esordio, col risultato di 3-0. Di certo è stata una sconfitta molto dolorosa per in nostri beniamini, pur contro una formazione che in quel frangente si è dimostrata molto più compatta e organizzata: è stato inoltre un risultato che pure ha evidenziato alcune lacune della squadra azzurra, quasi naturali e prevedibili data la rapidità in cui questo gruppo è stato messo in piedi. Pur in casa Italia non si vogliono cercare alibi e subito ci si è messi a lavorare per migliorare, in vista poi del big match contro gli Stati uniti. Pure gli americani poi si presenteranno oggi in campo intenzionati a raggiungere presto il riscatto, specie dopo il brutto esordio con l’Argentina che si è consumato ieri.



