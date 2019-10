Diretta Giappone Italia/ Streaming video tv: esordio in Coppa del Mondo (volley)

Giappone Italia si gioca alle ore 12:20 (di casa nostra) di martedì 1 ottobre: a Fukuoka la nostra nazionale di volley maschile apre le danze nella Coppa del Mondo 2019, una competizione che avrà la durata di due settimane e che prevede per gli azzurri 11 partite, perché le nazionali partecipanti sono 12 e ciascuna affronterà tutte le altre. A determinare la squadra vincente sarà una classifica all’italiana, e va detto che il calendario (non una novità nel mondo del volley) prevede tre diverse tornate di gare, soprattutto per evitare lunghi spostamenti e raggruppare invece le sfide in una singola location. Andiamo dunque a valutare quali possono essere i temi sostanziali di Giappone Italia, esordio della nostra nazionale in questa Coppa del Mondo 2019 di volley che servirà anche come ideale riscatto dopo la beffa subita agli Europei pochi giorni fa.

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Giappone Italia non sarà trasmessa: non ci sarà una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale di questa manifestazione: lo trovate all’indirizzo worldcup.2019.fivb.com.

Giappone Italia rappresenta dunque la prima partita che la nostra nazionale affronta nella Coppa del Mondo 2019 di volley maschile: Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi tornano in campo a pochissimi giorni dalla sconfitta subita agli Europei. Ancora una volta il gruppo azzurro ha dimostrato di potersela giocare: ha disputato un ottimo girone eliminatorio ma purtroppo sono state fatali due sconfitte contro la Francia, perché quella subita nel girone ci ha portato nuovamente a sfidare i transalpini nei quarti (dopo aver battuto la Turchia) ed è arrivato un altro ko che ha posto fine al nostro cammino. L’Italia però è sicuramente sulla buona strada: forse non domina come un tempo e fatica ad arrivare fino in fondo, ma ancora una volta ha fatto capire di potersela giocare. Ad ogni buon conto, dobbiamo anche dire che la Coppa del Mondo 2019 vale poco: fino a quattro anni fa serviva come preolimpico, ma come sappiamo gli azzurri hanno già strappato il pass per Tokyo battendo la Serbia campione d’Europa.



