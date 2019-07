Diretta Italia Usa Universiadi 2019/ Streaming video Rai, partita di calcio femminile

Italia Usa, partita di calcio femminile alle Universiadi 2019 Napoli, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 4 luglio. Agli ordini di mister Jacopo Leandri le calciatrici Under 23 affrontano una partita davvero proibitiva dopo quella già giocata contro il Giappone (e persa 1-2), per continuare nel loro percorso di qualificazione e provare a strappare il pass per il prossimo turno. Sono dodici le nazionali che partecipano a questo torneo: l’Italia, va detto, non fa parte certamente dell’elite di questo percorso ma gioca in casa e, di conseguenza, potrebbe provare a stupire. Sicuramente l’inizio del torneo di calcio femminile non è di quelli abbordabili: il Giappone infatti è campione in carica mentre gli Stati Uniti, lo stiamo vedendo nel Mondiale che si gioca in Francia, è tra le nazionali che tirano tutto il movimento. Speriamo dunque che nella diretta di Italia Usa possa arrivare un risultato favorevole per provare a continuare nel nostro progetto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è detto che la diretta tv di Italia Usa sia trasmessa: eventualmente lo farà il canale Rai Sport (insieme al suo “gemello” Rai Sport +) ma bisognerà capire se la programmazione ci permetterà di assistere a questa partita. Eventualmente comunque potrete avvalervi, senza costi, del sito www.raiplay.it che fornisce come sempre le immagini in diretta streaming video, dunque con il supporto di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA USA: IL CONTESTO

Italia Usa dunque è una partita abbastanza complicata per la nostra giovane nazionale: giochiamo però in un momento storico nel quale il movimento del calcio femminile è cresciuto esponenzialmente nel nostro Paese, grazie alle imprese della nazionale maggiore che ai Mondiali ha raggiunto i quarti di finale. L’ampia copertura mediatica che è stata data all’evento ha permesso a tanti appassionati di rivolgere le proprie attenzioni a questo sport, e adesso la nostra Under 23 proverà a raccoglierne i frutti; del resto tante giocatrici che vedremo in campo questa sera sono impegnate in Serie A e sono dunque avvezze a giocare gare importanti. Discorso diverso negli Stati Uniti, dove il calcio femminile ha sempre avuto un seguito decisamente maggiore rispetto a quello maschile: mentre la nazionale di Jill Ellis giocherà la finale dei Mondiali domenica, le giovani provano a ricalcare la scia delle loro connazionali sapendo di poterlo fare, perché anche a livello Under gli Usa hanno raccolto tanti successi. Dunque non bisogna fare altro che mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà in questa partita, che inizierà ormai tra poche ore.



