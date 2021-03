Diretta/ Juve Stabia Turris (Serie C) streaming video tv: corallini in ansia

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS: PADRONI DI CASA FAVORITI

Juve Stabia Turris, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Corallini in ansia dopo l’ultima sconfitta interna contro il Foggia che ha fatto compiere l’ennesimo passo indietro nella classifica del girone C: per la Turris una vittoria, un pareggio e ben 8 sconfitte nelle ultime 10 partite disputate in campionato, un ruolino di marcia che ha pericolosamente avvicinato la squadra alla zona play out, dopo essere stata a lungo la formazione rivelazione della prima metà del campionato.

DIRETTA/ Modena Mantova video streaming tv: virgiliani dominanti nei precedenti

Dall’altra parte la Juve Stabia si approccia a questo derby dopo l’importante colpaccio esterno in casa del Palermo di domenica scorsa. Una prova di grande carattere che ha consentito alle Vespe di cacciare indietro il tentativo di sorpasso in classifica dei rosanero, portandosi a +4 dal decimo posto e in settima posizione in coabitazione con il Foggia, con le prospettive di qualificazione ai play off che sembrano ora più concrete per la squadra allenata da mister Padalino.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Sfida al vertice nel girone A, diretta gol live score

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Turris non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Legnago Salus Fano (Serie C) streaming video tv: spareggio salvezza

Pubblicità

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TURRIS

Le probabili formazioni della sfida tra Juve Stabia e Turris allo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Pasquale Padalino scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Russo; Mulè, Esposito, Elizalde; Lia, Scaccabarozzi, Berardocco, Rizzo; Fantacci; Marotta, Guarracino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bruno Caneo con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Lonoce; Ferretti, Loreto, Lorenzini; Da Dalt, Romano, Tascone, D’Ignazio; Persano, Giannone; Boiciuc.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Juve Stabia e Turris, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.65 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.00 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA