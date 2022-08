DIRETTA JUVENTUS ATLETICO MADRID/ Streaming video tv: amichevole contro il Cholo

DIRETTA JUVENTUS ATLETICO: SFIDA DA CHAMPIONS LEAGUE

Sapore di Champions League nell’amichevole Juventus Atletico Madrid, in diretta alle ore 18.00 sul terreno di gioco del Training Center Continassa di Torino, dopo la cancellazione della sede di Tel Aviv. Juventus che affronta dunque il Cholo Simeone nell’ennesimo match della loro storia. Fin dai tempi di Lazio ed Inter, ma anche chiaramente da allenatore dell’Atletico Madrid, queste due figure storiche del calcio si sono sempre dati battaglia. Come dimenticare quando Cristiano Ronaldo, in versione extraterrestre, decise di regalare al popolo bianconero una tripletta da urlo: rimonta e Juventus che eliminò in Champions League proprio i ragazzi di Simeone.

Oggi però è un’amichevole, la partita sarà più calma, ritmi più blandi ma non troppo: bianconeri che attendono la prima contro il giovane Sassuolo di Alessio Dionisi, con la questione Raspadori ancora da delineare; Atletico che invece sarà atteso in casa nel campo del Getafe, storicamente trasferta difficile per un inizio di campionato decisamente non facile visto anche l’infortunio, al momento, di un perno difensivo come Gimenez, assente della sfida.

DIRETTA JUVENTUS ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Atletico Madrid sarà possibile seguirla direttamente da casa, dalla propria tv e con i propri cari. La partita, difatti, verrà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale numero 201 della piattaforma satellitare. E per chi non sarà a casa? Nessun problema, basta avere Sky Go per seguire la diretta Juventus Atletico Madrid in streaming video, ma sempre riservata agli abbonati.

Ultimo uscita della Juventus di Massimiliano Allegri che dopo l’Atletico Madrid affronterà il Sassuolo nella prima di campionato, vedremo se Raspadori giocherà il match visto le ultime offerte di mercato; difatti lo stesso giocatore dei nero verdi, è cercato dalla Juventus. Che sia della partita? E si si, con quale maglia? Juventus o Sassuolo. Il calciomercato è ancora lungo, ma la Juventus, anche alla luce degli infortuni recenti di Pogba e Mckennie, vuole correre ai ripari immancabilmente.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

Andando a vedere le probabili formazioni della diretta Juventus Atletico Madrid, i bianconeri si schierano con in porta Perin. Difesa affidata ai centrali Bonucci, autore di una bella punizione fermata solo dalla traversa nell’ultimo match, Bremer e terzini Alex Sandro e De Sciglio. Centrocampo interamente italiano a tre con la sorpresa di questo precampionato, ossia l’ex Cremonese Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli ed il giovanissimo Miretti. Attacco a 3 con le certezze che prendono il nome di Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Con loro come ala sinistra può giocare Moise Kean, in ottima forma nelle prime uscite estive.

Atletico Madrid che, attendendo la sfida contro il Getafe, scenderà in campo così, probabilmente, contro la Juventus nel match di oggi. Oblak come numero uno. Difesa a 4 con il brasiliano Renan Lodi, Felipe, Savic e Molina, neoacquisto dall’Udinese. Centrocampo a 4 con Lemar a sinistra, centrali Rodrigo De Paul, che ritrova l’amico e compagno Molina, dei tempi dell’Udinese, e Witsel con Koke altro esterno. Li davanti i dubbi sono pochi: Simeone si affida a Griezmann e Angelito Correa, per confermare la straordinaria stagione dell’anno precedente, senza dubbi la sua migliore.

