DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

È ormai imminente l’inizio della diretta Juventus Bologna Primavera, partita che avrà inizio fra pochissimi minuti e metterà di fronte due solide realtà del calcio giovanile. Non a caso gli ultimi dieci precedenti sono stati disputati tutti dal mese di dicembre 2019 in poi, con un bilancio in perfetto equilibrio di quattro vittorie per parte più due pareggi.

Tuttavia, dobbiamo aggiungere che si tratta di un equilibrio formato da due periodi radicalmente opposti: nelle prime cinque partite (fino a ottobre 2021) abbiamo avuto quattro vittorie della Juventus e un pareggio, mentre dal mese di marzo 2022 in poi sono arrivate quattro vittorie per il Bologna e un pareggio, con i rossoblù felsinei che nello scorso campionato hanno vinto entrambe le partite, per 1-2 in casa della Juventus e con un netto 3-0 in Emilia. Adesso però i numeri della storia recente assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Juventus Bologna Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

La diretta Juventus Bologna Primavera in tv sarà visibile gratuitamente per tutti, come d’altronde tutte le partite del Campionato Primavera 1, per merito dei canali di Sportitalia che ormai da qualche stagione sono la “casa” del massimo campionato giovanile. Di conseguenza il sito Internet e l’app di Sportitalia offriranno anche il servizio della diretta streaming video Juventus Bologna Primavera, sempre gratuitamente per tutti.

CON LO STESSO OBIETTIVO

Si annuncia intrigante la diretta Juventus Bologna Primavera, che ci terrà compagnia per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1 alle ore 13.00 di oggi, sabato 9 novembre 2024. Questo perché le due formazioni condividono il medesimo obiettivo, che è naturalmente un posto ai playoff, come dimostra la classifica che ci indica 17 punti per gli ospiti rossoblù e 16 invece per i padroni di casa bianconeri in avvicinamento alla diretta Juventus Bologna Primavera, che naturalmente potrebbe modificare i rapporti di forza fra le due squadre.

La Juventus deve però scuotersi da un periodo decisamente difficile che ha portato ai bianconeri tre sconfitte nelle ultime quattro partite, con il ko ad Empoli come ultima delusione di queste settimane che hanno causato una brusca frenata per i bianconeri. Discorso curiosamente opposto per il Bologna, che dopo un inizio difficile ha infilato quattro vittorie nelle ultime cinque partite e arriva da un colpaccio sul campo della Sampdoria. Attenzione quindi anche alle differenti condizioni di forma nella diretta Juventus Bologna Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA

Naturalmente una presentazione della partita non può prescindere dalle probabili formazioni per la diretta Juventus Bologna Primavera. I bianconeri di mister Francesco Magnanelli potrebbero proporci un 4-2-3-1 con Zelezny in porta, Savio terzino destro e Nisci a sinistra più i due centrali Montero e Bassino nel pacchetto difensivo; in mediana spazio alla coppia formata da Ngana e Ripani; ecco poi Crapisto a destra e Vacca a sinistra come ali e Florea trequartista centrale alle spalle del centravanti Di Biase.

Dall’altra parte, per il Bologna Primavera di mister Claudio Rivalta ecco il possibile modulo 3-4-2-1 con questi undici giocatori: Papazov, De Luca e Markovic difensori davanti al portiere Pessina; a centrocampo Puukko, Lai, Tirelli e Baroncioni potrebbero essere i quattro titolari da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo del Bologna Primavera potrebbe prevedere Ravaglioli e Byar titolari sulla trequarti, a supporto del centravanti Ebone.