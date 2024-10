DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI, ROSSOBLU COL SORRISO

Sarà una partita a senso unico o ci daranno delle sorprese? La diretta Juventus Cagliari, in programma sabato 6 ottobre alle ore 12:30, vedrà due club molto diversi tra loro per quanto riguarda il numero di reti subite. I bianconeri sono ancora a zero reti incassate in 6 partite con 12 punti guadagnati contro Como, Verona e Genoa. Bisognerà vedere se per caso la Vecchia Signora può davvero lottare per lo Scudetto o se manca qualcosa.

Il Cagliari invece si è nettamente ripreso. I rossoblu sono riusciti dunque a rialzare la china con una vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese di misura e poi il 3-2 inflitto in casa del Parma in campionato, vedremo coem nadrà-

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI, COME SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO E TV

La partita in diretta Juventus Cagliari è un’esclusiva di Sky quindi non verrà trasmessa in alcun modo da nessuna parte.

Per la diretta Juventus Cagliari streaming video eccoci a raccontare dell’applicazione che sarà scaricabile su tutte le piattaforme esistenti come telefono, tablet e tv..

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

Ora guardiamo le probabili formazioni della diretta Juventus Cagliari. I bianconeri si schierarono secondo il modulo 4-2-3-1. In porta DI Gregorio, in difesa Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso a chiudere il reparto. A centrocampo Fagioli e McKennie con Conceição, Koopmeiners e Yildiz dietro a Vlahovic.

Il Cagliari non si schioda a 3-5-2. Tra i pali Scuffet, difesa a tre con Zappa, Mina e Luperto:; Zortea e Augello i due larghi mentre a popolare il centrocampo saranno Gaetano, Marin e Deiola. In attacco Luvumbo supporterà Piccoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS CAGLIARI

Chiudiamo con un argomento che interessa a molti ovvero le quote per le scommesse Juventus-Cagliari. L’1 in favore dei bianconeri è quotato 1.48 contro il segno X che è dato a 4.60. Il 2 in favore dei sardi invece lo troviamo a 2,50.

Capitolo reti invece vediamo l’Over 2.5 quotato 1.88 mentre l’Under a 1.82. Il Gol è offerto a 2.25 altrimenti il contrario a 1.60.