Diretta/ Juventus Crotone (Serie A) streaming video e tv: bianconeri senza scelta

DIRETTA JUVENTUS CROTONE: TUTTO FACILE PER PIRLO?

Juventus Crotone, in diretta lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bianconeri senza scelta dopo gli ultimi risultati che hanno riportato malumore nell’ambiente. Al ko in casa del Napoli di sabato scorso ha fatto seguito anche la sconfitta sul campo del Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un 2-1 sicuramente rimediabile ma che ha evidenziato le difficoltà della squadra di Pirlo, alle prese anche con molte assenze. Per questo contro i calabresi il tecnico potrebbe far leva su alcuni giovani, non solo il più volte utilizzato Frabotta ma anche

Dragusin in difesa o forse Fagioli in cabina di regia. Non è la trasferta in casa dei campioni d’Italia la partita che potrà decidere il destino di Giovanni Stroppa sulla panchina rossoblu, ma è chiaro che la situazione di classifica del Crotone è estremamente difficile e con la vittoria del Torino a Cagliari, perdere all’Allianz Stadium significherebbe per i calabresi dover compiere una rimonta epica per mantenere la massima categoria a fine stagione.

DIRETTA JUVENTUS CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Crotone sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla pay tv satellitare. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Crotone presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa allenati da Andrea Pirlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Szczesny; Danilo, Dragusin, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Petriccione, Reca; Ounas, Di Carmine

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juventus Crotone: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 16.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 7.85 volte l’importo scommesso.



