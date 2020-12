Diretta/ Juventus Fiorentina (Serie A) streaming video e tv: bianconeri in ripresa

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA: PIRLO NON VUOLE PASSI FALSI!

Juventus Fiorentina, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Bianconeri in ripresa, capaci di staccare la Roma al terzo posto dopo l’ultimo weekend e di restare sulla scia delle milanesi. Lo 0-4 di Parma ha confermato come la squadra di Pirlo non abbia alcuna intenzione di abdicare in zona Scudetto e la voglia è quella di chiudere alla grande un 2020 che ha portato comunque il nono Scudetto consecutivo, in attesa di rompere il tabù Champions. Per la Fiorentina la sfida all’Allianz arriva comunque in un momento complicato rispetto a una situazione di classifica, quartultima a quota 11 punti assieme allo Spezia a +4 da Torino e Genoa. Anche l’ultimo match contro il Verona non ha portato però per i viola il ritorno alla vittoria, con la Fiorentina che non vince in campionato quasi da due mesi, dal match interno contro l’Udinese del 25 ottobre scorso.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina sarà disponibile in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del loro decoder. In alternativa, come di consueto, la stessa emittente fornirà la visione della partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, anche questa riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Cesare Prandelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Juventus e Fiorentina, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.33, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 5.25, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 8.75.

