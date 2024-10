DIRETTA JUVENTUS LAZIO, I TESTA A TESTA

Torna la diretta di Juventus Lazio, una delle gare più importanti della nostra Serie A. Infatti, i bianconeri di Thiago Motta sfideranno all’Allianz Stadium la sorprendente Lazio di Marco Baroni. Nel match dell’anno scorso, non considerando la semifinale di andata di Coppa Italia vinta per 2-0 dai bianconeri, dell’Allianz Stadium c’è stato sempre il successo della ‘Vecchia Signora’. Il team piemontese, allenato fino all’anno scorso da Massimiliano Allegri, vinse con un netto 3-1, dove i marcatori juventini furono Vlahovic (autore di una doppietta) e Chiesa. Per la Lazio, invece, segnò lo spagnolo Luis Alberto.

La Juve, di fatto, all’Allianz Stadium ha sempre avuto quasi la meglio sulla Lazio, visto che per risalire all’ultimo successo a Torino di quest’ultima bisogna tornare indietro alla stagione 2017/18. In quel match, che si giocò il 14 ottobre del 2017, la squadra all’epoca guidata da Simone Inzaghi riuscì a ribaltare il gol iniziale di Douglas Costa con la doppietta realizzata da Ciro Immobile. Mentre l’ultimo pari tra Juve e Lazio in campionato c’è stato nel 2022, in quel caso la gara terminò 2-2. (agg. di William Scuotto).

DIRETTA JUVENTUS LAZIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Juventus Lazio sarà garantita come di consueto per tutti coloro che possiedono un abbonamento a DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A per la stagione 2024/2025. La gara tra bianconeri e biancocelesti sarà inoltre visibile pure per gli abbonati a Sky, che trasmetterà l’evento su Sky Calcio 1Sky Sport 1Sky Sport 251 oltre a renderla disponibile pure tramite il servizio in streaming di Sky Go. Anche NOW dovrebbe infine trasmettere Juventus Lazio sempre con la formula dello streaming.

ENTRAMBE HANNO RACCOLTO 13 PUNTI IN CLASSIFICA

All’Allianz Stadium di Torino si preannuncia grande spettacolo con la diretta Juventus Lazio, gara in programma per sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20:45 e valida per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Nell’ultimo anticipo serale del weekend si affrontano due compagini che sono state sin qui in grado di collezionare 13 punti ciascuna fino ad arrivare a ricoprire rispettivamente la terza e la quarta posizione in classifica ma entrambe non sembrano avere alcuna intenzione di arrestare la propria corsa verso la vetta attualmente occupata dal Napoli di Antonio Conte a 16 punti.

Nello specifico, la Vecchia Signora vorrebbe ritrovare il successo dopo il pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro il Cagliari nonostante l’emergenza interna dovuta ai tanti giocatori infortunati e costretti quindi a restare in infermeria. Il tecnico Thiago Motta proverà in ogni caso a schierare la formazione più competitiva possibile decidendo magari di inserire dal primo minuto qualche elemento che non ha sin qui trovato lo spazio che ci si aspettava, come ad esempio accaduto con il ventiseienne brasiliano Douglas Luiz. I biancocelesti, invece, tenteranno di strappare il quinto successo consecutivo tra campionato ed Europa League.

JUVENTUS LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa cresce in questo sabato d’ottobre per il calcio di inizio della diretta Juventus Lazio ed aspettando l’avvio delle ostilità, proviamo ad ipotizzare quelle che saranno le scelte dei due allenatori tramite le probabili formazioni. Mister Thiago Motta deve fare i conti con diverse defezioni causate dai tanti infortuni riportati dai suoi calciatori e, pur affidandosi al 4-2-3-1 come modulo, dovrà comunque fare a meno di McKennie, Nico Gonzalez e Koopmeiners lasciando quindi spazio ad elementi che si sono fin qui visti poco in campo come Yildiz e Douglas Luiz. Rimane in bilico pure la presenza di Weah.

Dal canto suo pure mister Marco Baroni potrebbe doversela vedere con un’assenza importante come quella di Guendouzi, rientrato un po’ acciaccato dagli impegni con la sua Nazionale, ma dovrebbero invece essere a disposizione sia Vecino che Mattia Zaccagni, che ha invece dovuto rinunciare alla chiamata del commissario tecnico Spalletti proprio a causa di qualche problema fisico da smaltire nei giorni scorsi.

JUVENTUS LAZIO, LE QUOTE

I pronostici relativi a quello che potrebbe essere il risultato finale della diretta Juventus Lazio potrebbero fornire un punto di vista interessante se si considerano le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo evento. Pur essendo un match abbastanza equilibrato alla vigilia almeno sulla carta, per Snai la Juve ha sicuramente più chance di ottenere il successo pagando l’1 a 2.00 mentre sono inferiori le probabilità che la gara termini con un pareggio, quotato a 3.30, oppure che la Lazio possa strappare i tre punti, pagando il 2 a 3.90. La pensa praticamente allo stesso modo pure WilliamHill che però offre 3.40 per l’x.