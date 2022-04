Diretta/ Juventus Milan streaming video tv: bianconeri in ascesa (Primavera)

DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI FAVORITI

Juventus Milan, sabato 2 aprile 2022 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valida per la 26^ giornata di Primavera 1. Bianconeri in lenta ma costante ascesa nelle ultime settimane, pur tra alcune battute d’arresto che hanno per ora fatto mettere in archivio le speranze di proiezione al secondo posto in classifica. Battendo il Genoa in trasferta la Juventus ha comunque recuperato il sesto posto in classifica, rientrando in zona play off.

Dall’altra parte il Milan con gli ultimi successi casalinghi contro Verona e Lecce ha superato i venti di crisi, riportandosi lontano dalla zona play out e al momento a -4 dalla stessa Juventus e dalla zona play off. Nel match d’andata i rossoneri hanno ottenuto un rotondo successo contro la Juve, 3-1 con i gol di Nasti, autore di una doppietta, e Caponi mentre i bianconeri erano riusciti a pareggiare temporaneamente con Cerri.

DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Milan Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center. Per la Juventus, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











