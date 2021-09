Diretta/ Juventus Napoli (Primavera) streaming video tv: riscatto cercasi

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA: LA RIVINCITA DEI BABY

Juventus Napoli, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Entrambe le formazioni arrivano a questo confronto dopo due pesanti sconfitte in campionato. Vale per la Juventus, caduta 4-2 in casa dell’Atalanta, anche se in settimana c’è stato anche l’impegno di UEFA Youth League che ha visto i ragazzi di Bonatti pareggiare 2-2 in casa degli svedesi del Malmoe, con la difesa che sembra al momento essere il problema principale della Juventus Primavera.

E’ invece crollato il Napoli nell’ultimo impegno in casa contro la Sampdoria, che sabato scorso ha battuto con un fragoroso 1-6 i partenopei. Sconfitta sorprendente considerando che gli azzurri erano partiti molto bene, con un successo sul campo del Bologna: un campanello d’allarme che il tecnico Frustalupi avrà sicuramente recepito, in attesa di affrontare un big match contro una Juve che nonostante la sconfitta di Bergamo punta comunque al vertice del campionato Primavera.

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Juventus Napoli Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center. Per la Juventus, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scaglia; Mulazzi, Nzouango, Citi, Savona; Chibozo, Ledonne, Galante, Maressa; Bonetti, Iling. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Pinto; Barba, Spedalieri, Costanzo, Spavone; Vergara, Touré, De Marco; Di Dona, Ambrosino; D’Agostino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Juventus Training Center, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



