DIRETTA/ Juventus Napoli video streaming tv: i bianconeri “doppiano” i partenopei

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Napoli ci regalerà questa sera una partita che è naturalmente ricchissima di storia. Anche senza tornare troppo indietro nel tempo, potremmo ricordare la finale di Coppa Italia 2020 vinta dal Napoli ai calci di rigore e la successiva Supercoppa Italiana vinta invece dalla Juventus per 2-0 nel mese di gennaio 2021. Nello scorso campionato invece non si può dimenticare il caso Covid che fece slittare la partita d’andata addirittura dopo quella di ritorno, con successi in entrambi i casi della formazione di casa: 1-0 Napoli sabato 13 febbraio 2021 e 2-1 Juventus il 7 aprile.

Fattore campo rispettato anche nell’incontro d’andata dell’attuale campionato 2021-2022, perché sabato 11 settembre scorso il Napoli si impose per 2-1 allo stadio Maradona. Volendo fare invece un bilancio storico complessivo, ricordiamo che nella sola Serie A si contano ben 151 precedenti fra Juventus e Napoli, con 70 vittorie bianconere, 47 pareggi e 34 successi del Napoli. Nelle 75 partite disputate a Torino il vantaggio della Juventus è ancora più netto: 47 successi bianconeri, 20 pareggi e soli otto colpi esterni azzurri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Juventus Napoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

JUVENTUS NAPOLI: PARTENOPEI AZZOPPATI DAL COVID!

Juventus Napoli, in diretta giovedì 6 gennaio 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Stavolta si gioca, viene da dire pensando al match dell’anno scorso segnato da mille rinvii. Anche stavolta il Napoli ha rischiato di non partire, è poi arrivato l’ok dalla ASL con la squadra di Spalletti che proverà a ripartire dopo il ko interno contro lo Spezia, con problemi di assenze e positività al Covid, compreso il tecnico Luciano Spalletti.

La Juventus ha chiuso il suo 2021 battendo 2-0 il Cagliari, i bianconeri hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 sfide di campionato e rincorrono la zona Champions dopo una partenza stagionale molto difficile, pur impreziosita dal primo posto nel girone di Champions. All’andata Napoli vincente 2-1 in casa, con lo stesso punteggio la Juventus si è imposta nell’ultimo precedente interno contro i partenopei del 7 aprile scorso. Il 22 aprile 2018 il Napoli ha vinto per l’ultima volta all’Allianz Stadium, gol in extremis di Koulibaly che aveva riaperto la corsa al titolo poi finito comunque in bianconero.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Napoli, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Napoli all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.



