DIRETTA/ Juventus Roma Primavera video streaming tv: arbitra Francesco Carrione

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA: ARBITRO

La diretta di Juventus Roma primavera, big match della 10^ giornata di campionato sarà oggi affidata al fischietto della sezione di Castellammare di Stabia Francesco Carrione, che pure oggi sarà in campo in compagnia degli assistenti Niedda e Bahri. Volendo ora spendere due parole anche sul primo direttore di gara, pure scopriamo che questo in stagione ha collezionato già nove presenze in campo, di cui pure solo due registrate in occasioni di competizione giovanili. Pure quest’anno Carrione ha già segnato a statistica ben 46 cartellini gialli e un rosso, come pure cinque calci di rigore concessi fino a qui.

Ampliando il quadro, notiamo che in carriera il primo direttore di gara non ha mai incontrato la Juventus primavera, pur avendo diretto la formazione U23 dei bianconeri: leggiamo però due precedenti tra l’arbitro e la Roma primavera, di cui l’ultimo registrato solo nel campionato dell’anno scorso (sfida con il Milan, conclusa per 0-0). (agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

GRANDE SPETTACOLO!

Juventus Roma, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Big match tra due formazioni ambiziose: la Juventus è in zona play off ma è rimasta però attardata dalla vetta e la situazione non è migliorata dopo l’ultima sconfitta in casa del Milan: i rossoneri sono in crisi ma hanno di nuovo messo in evidenza i limiti di continuità della formazione bianconera.

La Roma invece viaggia in vetta alla classifica del campionato, 23 punti con 4 lunghezze di vantaggio sul Napoli secondo in classifica (ma che ha disputato una partita in più) e tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite disputate, compresa la più recente vinta in casa contro il Bologna con il punteggio di 3-1. Il primo maggio scorso è terminato 2-2 l’ultimo precedente tra Juventus e Roma Primavera disputato in casa dei bianconeri.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Juventus Training Center. Per la Juventus, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Mulazzi, Citi, Nzouango, Dellavalle; Hasa, Bonetti, Doratiotto, Iling; Turco, Sekularac. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio, Missori, Morichelli, Voelkerling, Tahirovic, Ndiaye, Faticanti, Riccardi, Rocchetti, Cherubini, Keramitsis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Juventus Training Center, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



