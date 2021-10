Diretta/ Juventus Roma streaming video Dazn: per spiccare il volo (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS ROMA: ALLEGRI vs MOURINHO

Juventus Roma, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Big match tra due formazioni chiamate a spiccare il volo verso la parte alta della classifica, nonostante qualche passo falso di inizio stagione. La Juventus è arrivata alla sosta inanellando tra Serie A e Champions League quattro vittorie consecutive, importantissima quella in campo internazionale contro il Chelsea, ma anche in campionato i bianconeri hanno ripreso quota, pur presentandosi all’appuntamento con 4 lunghezze di distanza rispetto alla Roma quarta in classifica.

Dopo lo scivolone nel derby infatti i giallorossi si sono ripresi tornando subito alla vittoria in Conference League sul campo dello Zorya e in campionato battendo 2-0 l’Empoli all’Olimpico. Nelle partite interne finora la squadra di Mourinho è stata un caterpillar, resta da migliorare il rendimento esterno dove oltre che con la Lazio i giallorossi sono caduti anche a Verona. Lo scorso 6 febbraio vittoria per 2-0 della Juve nell’ultimo precedente casalingo contro la Roma, con gol di Ronaldo e autorete di Ibanez. Nell’ultima giornata del campionato 2019/20, il primo agosto 2020, i giallorosso hanno espugnato lo Stadium vincendo 1-3 con i gol di Kalinic e Perotti (doppietta).

DIRETTA JUVENTUS ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Le probabili formazioni di Juventus Roma, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



