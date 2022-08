DIRETTA/ Juventus Roma video streaming tv: Massimiliano Irrati sarà l’arbitro

DIRETTA JUVENTUS ROMA: L’ARBITRO

La diretta Juventus Roma sarà designata al fischietto pistoiese Massimiliano Irrati, al suo fianco, come guardalinee ci saranno Preti e Berti. Abisso invece sarà il quarto uomo designato, mentre completano il reparto in sala Var: Di Paolo e Paganessi. L’arbitro toscano inizia ad arbitrare in Seri B, dopo il classico iter nelle serie minori, nel 2011 e solamente un anno dopo arriva la chiamata per dirigere al Renato Dall’Ara, Bologna contro Chievo.

Non fu una giornata importante solamente per Irrati, ma anche per la sua sezione, infatti era la prima volta che un arbitro pistoiese arrivava in Serie A. Il punto più alto della sua carriera però lo raggiunge nel 2018 quando è stato chiamato a dirigere, al var, la finale dei mondiali del 2018. L’arbitro toscano però ha una media molto alta di ammonizioni rispetto alla media degli altri fischietti, ben 6 a partita, ma difficilmente arriva al punto di espellere un giocatore, infatti nella scorsa stagione nonostante i 60 cartellini tirati fuori, ha mostrato il rosso in solamente tre occasioni. (agg. Gianmarco Mannara)

JUVENTUS ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma non sarà una di quelle che per questa 3^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Juventus Roma sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

MOU TORNA A TORINO!

Juventus Roma, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 18.30 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. E’ già big match in casa di una Juventus che conta di recuperare Szczesny e Bonucci e lanciare Milik, magari a partita in corso, per cancellare l’opaca prova di Genova. Lo 0-0 in casa della Sampdoria ha fatto storcere il naso ai tifosi bianconeri anche se Allegri punta al recupero di elementi importanti, in attesa di Di Maria e Pogba ancora ai box.

Dopo due vittoria di misura contro Salernitana e Cremonese punta invece a un salto di qualità la Roma di Mourinho, vincere allo Stadium avrebbe implicazioni importanti e il tecnico portoghese rilancerà Matic tra i titolari, con Wijnaldum a lungo fuori gioco e Zaniolo che sarà out per qualche settimana per un infortunio alla spalla. Juventus che ha vinto di misura con un gol di Kean l’ultimo precedente interno contro la Roma, i giallorossi sono passati per l’ultima volta in casa juventina all’ultima giornata del campionato 2019/20, affermandosi col punteggio di 1-3 il primo agosto 2020.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Roma, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Dybala, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

