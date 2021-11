DIRETTA/ Juventus U23 Fiorenzuola video streaming tv: sarà una partita inedita

DIRETTA JUVENTUS U23 FIORENZUOLA: TESTA A TESTA

La diretta di Juventus U23 Fiorenzuola è un vero e proprio inedito visto che le due squadre non si sono mai affrontate prima di oggi. Non ci sono dunque precedenti. In classifica stanno leggermente meglio i bianconeri sopra di 2 punti e di 4 posizioni. La Juventus U23 è tornata alla vittoria nell’ultimo turno dopo aver pareggiato tre gare di fila e dopo essere scivolata nel penultimo turno. I punti in classifica sono 18 con 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

I gol fatti finora sono 14, un po’ pochi se si confrontano a quelli delle pari classifica, mentre ne ha incassati 16. La Fiorenzuola viene invece da 5 punti nelle ultime 3 gare disputate. I punti in classifica sono 16 con 4 vittorie, 4 pari e 6 ko. L’attacco ha siglato fino a questo momento 15 reti mentre la difesa ne ha incassate 17.

DIRETTA JUVENTUS U23 FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Fiorenzuola è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

JUVE FAVORITA!

Juventus U23 Fiorenzuola, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Voglia di rilancio per la Juventus U23 che ha già compiuto un passo in avanti, riagganciando l’ottavo posto e la zona play off dopo l’ultimo successo interno contro il Lecco. Un successo di misura importante che ha garantito ai bianconeri di interrompere un periodo avaro di risultati.

Pareggiando contro il Piacenza nel derby il Fiorenzuola ha invece messo in fila il terzo risultato utile consecutivo, dando seguito anche alla vittoria esterna contro la Pro Patria e allontanandosi dalla zona calda della classifica. Dopo la sconfitta contro la Virtus Verona il Fiorenzuola sembra aver registrato la difesa, subendo una sola rete nei successivi tre incontri disputati che hanno fruttato 5 punti alla compagine piacentina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Fiorenzuola, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Leo, Ntenda, De Winter, Riccio; Palumbo, Miretti, Compagnon ; Soulè, Brighenti, Cudrig. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Nelli, Palmieri, Zaccariello; Currarino, Tommasini, Bruschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.15.



