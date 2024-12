DIRETTA CAVESE JUVENTUS U23, BIANCONERI IN RIPRESA

L’avvio della diretta Cavese Juventus U23 è atteso per domenica 8 dicembre alle ore 15:00. I padroni di casa vorrebbero rientrare in corsa per la promozione recuperando un piazzamento nei playoff dato che per il momento occupano il tredicesimo posto con ventuno punti ma hanno recentemente pareggiato anche contro il Catania dopo esser stati sconfitti dall’Audace Cerignola. I giovani bianconeri di mister Brambilla sembrano invece in via di ripresa avendo persino battuto una diretta concorrente per la salvezza sconfiggendo il fanalino di coda Taranto nel turno precedente.

Video Juventus U23 Taranto (2-1)/ Gol e highlights: rete decisiva per Macca! (Serie C, 1 dicembre 2024)

CAVESE JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: INFO SU COME VEDERLA?

Sarà anche in questo caso Sky, oppure Now, a fornire la visione della diretta Cavese Juventus U23 per tutti coloro che possiedono un abbonamento in regola. La funzione streaming sarà disponibile sia per chi ha scaricato l’app di Sky Go che per chi utilizza invece Now Tv. In televisione sarà sul canale Sky Sport 252.

Diretta/ Juventus U23 Taranto (risultato finale 2-1): inutile la rete di Speranza! (Serie C, 1 dicembre 2024)

CAVESE JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Cavese Juventus U23 vediamo chi potrebbe essere utilizzato dai due allenatori dall’inizio del match. Il tecnico Maiuri, sfruttando il 3-5-2, dovrebbe scegliere di riconfermare Boffelli, Saio, Peretti, Loreto, Rizzo, Konate, Pezzella, Citarella, Maffei, Sorrentino e Vigliotti, con Vitale che torna però a disposizione.

Il tecnico Brambilla per i giovani della Vecchia Signora dovrebbe invece essere propenso per l’impiego del modulo 4-3-3) come contro il Taranto e quindi Daffara, Mulazzi, Citi, Scaglia, Puczka, Macca, Peeters, Palumbo, Cudrig, Guerra e Anghelè.

DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 2-1): i neroverdi restano primi! (1 dicembre 2024)

QUOTE DIRETTA CAVESE JUVENTUS U23

Ecco adesso le quote offerte da agenzie di scommesse come Snai per la diretta Cavese Juventus U23. I metalliani sembrano essere i principali indiziati per la vittoria se si guarda al pronostico dell’esito finale visto che l’1 viene quotato ad appena 1.75 mentre i giovani bianconeri sembrano avere poche chances di aggiudicarsi la contesa con il 2 fissato a 4.25. Il pareggio rimane un’opzione da non scartare del tutto visto che l’x viene infine quotato a 3.35.