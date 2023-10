DIRETTA/ Juventus U23 Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Juventus U23 Olbia sta per cominciare: presentiamo la partita dell’undicesima giornata di Serie C analizzando il rendimento tenuto fino a questo momento in campionato da piemontesi e sardi. La Juventus U23 soffre abbastanza, infatti ha giocato nove partite nelle quali ha raccolto appena 8 punti in classifica, che sono frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e ben cinque sconfitte, con nove gol segnati ma anche 13 subiti, per cui la differenza reti bianconera è pari a -4.

Un pochino migliori sono i numeri dell’Olbia, che vanta 11 punti in classifica, anche in questo caso con un incontro da recuperare: il bilancio è di tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, i gol segnati appena sette e quelli al passivo 11, per cui la differenza reti sarda è pari di nuovo a -4. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Juventus U23 Olbia comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS U23 OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Olbia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Olbia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVENTUS U23 OLBIA: RILANCIO BIANCONERO?

Juventus U23 Olbia, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. C’è bisogno di punti in questa sfida che vede contrapposte due formazioni reduci da una avvio di campionato balbettante.

La Juventus U23 occupa il terzultimo posto 8 punto, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. I bianconeri di Brambilla nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 sul campo del Gubbio. L’Olbia, invece, è a metà classifica con 11 punti, raccolti grazie a tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno la vittoria per 2-1 contro la Fermana.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 OLBIA

Qualche dubbio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Olbia. Partiamo dai bianconeri, Brambilla ripropone il 3-5-2: Daffara, Savona, Stivanello, Muharemovic, Valdesi, Nonge Boange, Hasa, Salifou, Turicchia, Guerra, Mbangula. Passiamo adesso ai sardi, il modulo è il consueto 4-3-1-2: Rinaldi, Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli, Incerti, Dessena, Biancu, Ragatzu, Contini, Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Olbia vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Juventus U23 è A 2,20, il pareggio a 3,00, mentre il successo dell’Olbia paga 3,35 volte la posta. L’Under 2,5 è dato a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,30. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,95 e 1,72.











