DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA/ Video streaming tv: spunta un incrocio nei playoff di C

Ci sono solo due precedenti per la diretta di Juventus U23 Padova con una sola gara disputata fino a questo momento al Moccagatta di Alessandria. Nel luglio del 2020 le due compagini si affrontarono per gli ottavi di finale dei playoff promozione. I bianconeri si imposero 2-0 nonostante l’inferiorità numerica per il rosso a Fagioli, protagonista quest’anno di un’ottima stagione alla Cremonese, dal minuto 46. La gara la sbloccava Zanimacchia al minuto 53 con raddoppio al 67esimo di Frabotta.

L’unico altro precedente ci porta indietro alla gara d’andata di questa stagione, per la quattordicesima giornata si giocò il primo dicembre scorso. In questo caso furono i biancoscudati a vincere e sempre col risultato di 2-0. Il vantaggio lo siglò al minuto 46 Ceravolo con una pregevole giocata. A 20′ dal triplice fischio finale la squadra di casa trovava la via del raddoppio con Jelenic, un gol che di fatto tagliava le gambe alla squadra ospite.

DIRETTA JUVENTUS U23 PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Juventus U23 Padova di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

JUVENTUS U23 PADOVA: LA CURA ODDO FUNZIONA!

Juventus U23 Padova, in diretta domenica 20 marzo alle ore 17:30 dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, è valida per la trentatreesima giornata del girone A del campionato di Serie C. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in trasferta subita contro il Lecco, in cui i lombardi si sono imposti con il punteggio di 2-1. La squadra di Lamberto Zauli ha vissuto un periodo di calo, e dopo due gare perse consecutivamente è scesa in decima posizione con 46 punti, in zona playoff.

Il Padova arriva alla gara del Moccagatta, dopo il successo casalingo sul Mantova, in cui si è imposto di misura con il punteggio di 1-0. La cura Massimo Oddo sembra aver dato i suoi frutti, con i biancoscudati che hanno messo in fila quattro vittorie di fila, tornando a sperare nella promozione diretta. Il Padova è infatti secondo con 72 punti, a 7 lunghezze di distanza dalla capolista Sudtirol. Nella gara di andata, i veneti si sono imposti sulla Juventus U23 con il risultato di 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS U23 PADOVA

Andiamo a vedere le probabili formazioni diretta Juventus U23 Padova, le quali scenderanno in campo nella gara valida per la trentatreesima giornata del girone A di Serie C. L’allenatore bianconero, Lamberto Zauli, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare della Juventus U23 per la sfida contro il Padova: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Verduci; Barrenechea, Zuelli, Iocolano; Soulé, Da Graca, Brighenti.

Massimo Oddo, tecnico del Padova, dovrebbe rispondere schierando un 4-3-3 come modulo. Questa la probabile formazione titolare biancorossa, la quale scenderà in campo nella trasferta contro la Juventus U23: Donnarumma, Germano, Monaco, Ajeti, Kirwan; Della Latta, Ronaldo, Settembrini; Bifulco, Ceravolo, Nicastro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Juventus U23 Padova di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, la squadra bianconera non è favorita, con il segno 1, abbinato al successo della Juventus U23, quotato 3.20. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.10. Il successo esterno del Padova, con segno 2, è quotato 2.25.











