DIRETTA PADOVA LUMEZZANE: TESTA A TESTA

Con la diretta Padova Lumezzane potremo seguire oggi una partita di tradizione più che discreta in Serie C in questo secolo, tanto che gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati da domenica 2 aprile 2006 in poi, sempre in Lega Pro/Serie C, compresa una partita valida per la Coppa Italia di categoria. I numeri di queste partite sono nettamente favorevoli al Padova, che infatti ha totalizzato quattro vittorie più altrettanti pareggi, mentre il Lumezzane ha raccolto solamente due successi, per di più ormai un po’ datati, dal momento che l’ultimo è il 2-0 di domenica 18 gennaio 2009.

Da allora ci sono state altre sette partite, con un bilancio di quattro vittorie per il Padova e tre pareggi. Nello scorso campionato di Serie C 2023-2024 c’è stato proprio un doppio segno X con pareggi per 1-1 sia all’andata a Padova domenica 3 dicembre 2023, sia nell’incontro di ritorno in casa del Lumezzane, giocato domenica 7 aprile scorso, ma il Padova vinse 2-0 negli ottavi di Coppa Italia il 30 novembre 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE PADOVA LUMEZZANE

Per la diretta Padova Lumezzane avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare, perché la casa della Serie C è questa emittente che spesso e volentieri manda in onda le partite del campionato sui canali Sky Sport del pacchetto Calcio, dal 251 in avanti. Avrete a disposizione la diretta Padova Lumezzane streaming video senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, mentre in alternativa, ma sempre avendo sottoscritto un abbonamento, potrete seguire il match in questione sulla piattaforma Now Tv.

LA CAPOLISTA VOLA!

Con la diretta Padova Lumezzane anche queste due squadre chiudono il loro percorso di andata nel girone A di Serie C 2024-2025: l’appuntamento è alle ore 17:30 di sabato 14 dicembre 2024 per una partita che potrebbe essere a senso unico perché il Padova, ancora imbattuto, sta realmente dominando la classifica e, con anche una partita in meno (quella contro l’Union Clodiense rinviata per maltempo settimana scorsa) ha comunque 5 punti di vantaggio sul Vicenza che dunque tecnicamente potrebbero essere 8, forse finalmente per i biancoscudati è arrivato il momento giusto per andare a prendersi una promozione diretta che sarebbe meritatissima.

Il Lumezzane era partito davvero molto bene, ma è entrato da qualche settimana in una fase calante: non vince da quattro partite e nell’ultima ha pareggiato in casa contro la Pro Patria, per ora si parla ancora di zona playoff ma da sotto stanno rimontando, e dunque bisogna riprendere la marcia per evitare brutte sorprese, detto che oggi per l’appunto sarà durissima. Ad ogni modo scopriremo presto quello che succederà nella diretta Padova Lumezzane, adesso prima che si giochi possiamo ipotizzare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori qui all’Euganeo, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LUMEZZANE

Matteo Andreoletti dovrebbe impostare la diretta Padova Lumezzane con il 3-4-3 e dunque una difesa formata da Belli, Perrotta e Delli Carri a protezione di Fortin, mentre si alzano sulla linea dei centrocampisti i due laterali che sarebbero Favale e Kirwan. Da valutare nel reparto arretrato il possibile inserimento di Luca Crescenzi, in mezzo al campo invece il ballottaggio sembra essere quello tra Fusi e Broh (con la conferma di Crisetig) e nel tridente offensivo abbiamo Liguori e Capelli che sugli esterni sono insidiati da Russini, Bortolussi favorito su Beccaro e Spagnoli come centravanti.

Scelte diverse per Arnaldo Franzini che nella diretta Padova Lumezzane va con il 4-2-3-1: squalificato Malotti, sull’esterno destro alto può giocare Ferro con la conferma di Iori e Pannitteri alle spalle di Monachello (in vantaggio su Niccolò Corti e Lipari), a centrocampo invece abbiamo soprattutto Moscati che può far rifiatare uno tra Tenkorang e Taugourdeau, questa zona mediana sarà poi protetta da una difesa in cui Pogliano e Dalmazzi sono i centrali davanti al portiere Filigheddu, mentre a fare i terzini dovrebbero essere Deratti a destra e Pagliari a sinistra.