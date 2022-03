Diretta/ Lecco Juventus U23 streaming video tv: subito in campo dopo i ko (Serie C)

DIRETTA LECCO JUVENTUS U23: CHI SAPRÀ RISCATTARSI?

Lecco Juventus U23, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono state sconfitte nel weekend e tornano subito in campo per smaltire le rispettive delusioni. Dopo quattro vittorie consecutive il Lecco è stato costretto a frenare inaspettatamente sul campo della Virtus Verona, restando comunque appaiato alla Triestina al quinto posto in classifica.

Diretta/ Juventus U23 Sudtirol (risultato finale 0-1): altoatesini, marcia da record!

La Juventus U23 insegue a una sola lunghezza di distanza, i giovani bianconeri non hanno sfruttato l’occasione di portarsi da soli al quinto posto perdendo in casa nel pur difficile impegno contro la capolista Sudtirol. All’andata la Juventus U23 ha vinto di misura contro il Lecco grazie a una rete di Soule, poker dei blucelesti alla formazione under bianconera nell’ultimo precedente disputato allo stadio Rigamonti-Ceppi, 4-0 per i padroni di casa il 28 febbraio 2021.

Diretta/ Virtus Verona Lecco (risultato finale 1-0) video: Danti firma la vittoria

DIRETTA LECCO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Lecco Pergolettese (risultato finale 3-0): in gol Battistini, Buso e Nepi!

PROBABILI FORMAZIONI LECCO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Lecco Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Nesta, Battistini,Marzorati, Sparandeo; Giudici, Kraja, Masini, Vasic; Ganz, Nepi. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Verduci; Barrenechea, Zuelli, Iocolano; Ake, Da Graca, Brighenti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

