Diretta/ Juventus U23 Pro Vercelli streaming video tv: derby stuzzicante (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO VERCELLI: RISULTATO APERTISSIMO!

Juventus U23 Pro Vercelli, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby stuzzicante tra due formazioni che tra campionato e Coppa hanno ottenuto risultati inversamente proporzionale. I giovani bianconeri sono reduci da un ko in campionato in casa della Pro Patria, ma mercoledì in Coppa hanno passato il turno battendo 3-2, in un match molto divertente e spettacolare, la Feralpisalò.

Dall’altra parte la Pro Vercelli ha invece battuto il Seregno in casa in campionato, ma sempre tra le mura amiche si è fatta sorprendere dall’Albinoleffe in Coppa Italia, terminando così la sua avventura nella competizione anche se il campionato resta sempre il fronte principale della stagione dei bianchi. Che il 16 febbraio scorso hanno vinto 0-2 l’ultimo precedente in casa della Juventus U23, con reti messe a segno da Clemente ed Emmanuello. Il 23 marzo 2019 l’ultima vittoria interna juventina nel confronto con i vercellesi con un rotondo 3-0.

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pro Vercelli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Juventus U23 Pro Vecelli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Leo, Ntenda, De Winter, Riccio; Palumbo, Miretti, Compagnon ; Soulè, Brighenti, Cudrig. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Beppe Scienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tintori; Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Crialese; Rolando, Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



