DIRETTA/ Juventus Villarreal video streaming tv Amazon Prime: partita senza passato

Prima di dedicarci alla cronaca in diretta di Juventus Villarreal di Champions League, andiamo ad analizzare l’unico precedente che riguarda le due compagini in questione. I bianconeri e il sottomarino giallo si sono affrontati per la prima volta nella storia solamente in occasione della gara di andata di questi ottavi di Champions League, la quale si è conclusa con un pareggio all’Estadio de la Ceramica appena tre settimane fa.

A sbloccare la gara è stato Dusan Vlahovic, che ha portato in vantaggio la Juventus dopo appena un minuto di gioco. La squadra di Allegri è riuscita a difendere il punteggio per tutto il primo tempo, arrivando all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa però, il Villarreal ha aumentato la pressione e al 66′ è riuscita a pareggiare con il colpo di testa di Parejo, il quale ha fissato il risultato sul definitivo 1-1. A Torino sarà dunque una prima volta assoluta, sperando naturalmente che si tratti di una novità da ricordare con piacere… (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA JUVENTUS VILLARREAL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Villarreal non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita per ogni turno di Champions League.

Juventus Villarreal, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Momento della verità per la Juventus, chiamata a blindare la qualificazione ai quarti di finale dopo l’1-1 all’Estadio de la Ceramica: tutto in bilico senza la regola dei gol segnati in trasferta, con la squadra di Max Allegri che dovrà dunque per forza di cose trovare la vittoria per avanzare nella competizione.

Osso duro il Villarreal che nel suo cammino in Champions League ha già estromesso l’Atalanta e che nella Liga resta comunque ancora alla rincorsa delle posizioni che valgono l’Europa, al settimo posto dopo l’ultimo successo interno contro il Celta Vigo. Nel match d’andata il Submarino Amarillo si era ritrovato sotto per un gol di Dusan Vlahovic dopo pochi secondi di gioco, ma Dani Parejo aveva firmato il pari nella ripresa rimandando ogni discorso per la qualificazione alla sfida di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VILLARREAL

Le probabili formazioni della diretta Juventus Villarreal, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. Risponderà il Villarreal allenato da Unay Emery con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Villarreal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Villarreal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



