Video/ Villarreal Marsiglia (3-1) gol e highlights: Clauss ferma la rimonta! (Europa League, 14 marzo 2024)

All’Estadio de la Ceramica il Villarreal supera l’Olympique Marsiglia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Marcelino tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già al 9′ con una conclusione di Sorloth da distanza ravvicinata respinta in corner dalla retroguardia avversaira. I minuti scorrono sul cronometro e gli spagnoli insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Capoue, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Kiko.

Nel secondo tempo il Sottomarino Giallo continua a premere sull’acceleratore ed infatti trovano così il gol del raddoppio, confermato pure dopo il consulto dell’arbitro col VAR, al 54′ per merito dello scatenato Sorloth, su suggerimento del collega Kiko. Nell’ultima parte dell’incontro il tris dell’88’ di Mosquera, aiutato da Baena, non basta al Villarreal che subisce anzi il gol dei francesi siglato da Clauss, su assist di Aubameyang, al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro rumeno Istvan Kovacs ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Coquelin, Marcelino, Mosquera, Baena da un lato, Sarr, Ounahi, Merlin, Kondogbia, Lopez dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche, in virtù dello 0 a 4 dell’andata, non è sufficiente al Villarreal per accedere ai quarti di finale dell’Europa League e viene dunque eliminato dal torneo mentre l’Olympique Marsiglia si qualifica per il turno successivo.

Villarreal-Olympique Marsiglia 3 a 1 (p.t. 1-0) AND.: 0-4

Reti: 32′ Capoue(V); 54′ Sorloth(V); 88′ Mosquera(M); 90’+4′ Clauss(M).

Assist: 32′ Kiko(V); 54′ Guedes(V); 88′ Baena(M); 90’+4′ Aubameyang(M).

VILLARREAL (4-4-2) – Reina; Kiko Femenìa, Bailly, Mandi, Cuenca; Coquelin, Capoue, Parejo, Guedes; Moreno, Sorloth. Allenatore: Marcelino.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-4-3) – Pau Lopez; Meite, Mbemba, Balerdi, Merlin; Clauss, Kondogbia, Ounahi, Veretout; Ndiaye, Sarr. Allenatore: Gasset.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Ammoniti: 19′ Coquelin(V); 19′ Sarr(M); 35′ Marcelino(V); 48′ Ounahi(M); 69′ Merlin(M); 87′ Kondogbia(M); 90’+3′ Mosquera(V); 90’+3′ Baena(V); 90’+3′ Lopez(M).

