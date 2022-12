Diretta/ Juventus Zurigo donne, streaming video tv: sfida cruciale (Champions League)

DIRETTA JUVENTUS ZURIGO: GARA FONDAMENTALE PER I BIANCONERI

Juventus Zurigo, in diretta giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una delle sfide valevoli per la quinta giornata della fase a gironi della Women’s Champions League. Gara fondamentale per la compagine bianconera, alla disperata ricerca di una vittoria per inseguire la qualificazione alla fase successiva.

La Juventus è terza con 5 punti, a -2 dall’Olympique Lione. Sfruttando il match tra le francesi e l’Arsenal, le bianconere potrebbero accorciare, per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata. Nessuna speranza in vita invece per le svizzere, che hanno raccolto quattro sconfitte nelle prime quattro giornate del gruppo C.

COME VEDERE LA PARTITA JUVENTUS ZURIGO FEMMINILE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Juventus Zurigo femminile sarà trasmessa in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione della massima competizione europea femminile, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZURIGO DONNE

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori della direttaì Juventus e Zurigo, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine bianconera, in campo con il 4-3-3: Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin, Caruso, Junge-Pedersen, Grosso, Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Passiamo adesso all’undici svizzero, schierato con il 4-4-2: Friendli, Megroz, Stierli, Vetterlein, Pando, Riesen, Bernauer, Rey, Dubs, Piubel, Humm.

