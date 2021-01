Diretta/ Lazio Fiorentina (Serie A) streaming video DAZN. Caccia alla scossa

DIRETTA LAZIO FIORENTINA: ALTRO COLPACCIO DEI VIOLA?

Lazio Fiorentina, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Caccia alla scossa per due formazioni che nelle ultime sfide, pareggiate dalla Lazio contro il Genoa e dalla Fiorentina contro il Bologna, hanno faticato anche a tirare in porta. Statistiche sterili in attacco che sono indice di un momento poco felice. La Lazio finora è l’unica delle favorite di inizio campionato ad aver pienamente steccato, lontanissima dal rendimento che per buona parte della scorsa stagione l’aveva portata in zona Scudetto e troppo legata ai gol di Immobile, il solo a rendersi pericoloso in avanti. La Fiorentina aveva chiuso il 2020 con un memorabile 0-3 in casa della Juventus, ma si è ritrovata a faticare in casa contro il Bologna, ancora in difficoltà in zona gol. Le due squadre sono chiamate innanzitutto a sbloccarsi per cambiare marcia e non ritrovarsi alle prese con un’annata sempre più deludente in questa Serie A.

DIRETTA LAZIO FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiorentina sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Le probabili formazioni di Lazio Fiorentina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Simone Inzaghi con un 3-5-2: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. Gli ospiti guidati in panchina da Cesare Prandelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Lazio e Fiorentina, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.80, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.20.

