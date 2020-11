Diretta Lazio Juventus/ Streaming video DAZN: lunch match di lusso! (Serie A)

DIRETTA LAZIO JUVENTUS: PIRLO INZAGHI, CHE SCONTRO

Lazio Juventus si gioca in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 12:30 di domenica 8 novembre: appassionante lunch match quello della 7^ giornata di Serie A 2020-2021, una partita che l’anno scorso aveva sorriso due volte ai biancocelesti – qui nella capitale – e che per i bianconeri era diventata una sorta di chimera. Entrambe le squadre sono reduci dalla Champions League: la Lazio, decimata ancora una volta dal Coronavirus, ha ottenuto un pareggio positivo a San Pietroburgo, rimontando lo Zenit nel finale e rimanendo in quota per la qualificazione agli ottavi, anche se il girone rimane complesso e servirà almeno vincere la prossima partita contro i russi. La Juventus invece ha centrato il secondo poker consecutivo: dopo quello allo Spezia, ecco quello servito al Ferencvaros con il ritorno al gol di Dybala e un Morata che si sta confermando straordinario cecchino. Andrea Pirlo però sa bene che le prove vere sono altre, e questa di Roma lo è: aspettiamo allora con trepidazione che arrivi il momento della diretta di Lazio Juventus, intanto possiamo valutare in maniera più approfondita quelle che saranno le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Juventus.

La diretta tv di Lazio Juventus sarà trasmessa sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder Sky, dunque l’appuntamento qui è riservato ai clienti della televisione satellitare con almeno tre anni di abbonamento. Per gli abbonati DAZN invece il sistema per seguire la partita resta quello della diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

Nel parlare delle probabili formazioni di Lazio Juventus dobbiamo dire che la situazione potrebbe cambiare: in questo momento non sembrano avere problemi Immobile e Lucas Leiva che dunque saranno regolarmente in campo, diverso invece il caso di Luis Alberto e Manuel Lazzari che potrebbero lasciare il posto, rispettivamente, a Marusic e Pedro Pereira che appare in vantaggio su Akpa Akpro. In porta verso la conferma Pepe Reina, davanti a lui giocheranno Patric, Hoedt e Acerbi perché Luiz Felipe non è al top della condizione anche se potrebbe farcela; sulla corsia sinistra favorito Fares, Sergej Milinkovic-Savic completerà invece la mediana mentre sarà Joaquin Correa lo sparring partner di Immobile.

Pirlo per la prima volta ha lanciato il 4-3-3: l’esperimento di Budapest potrebbe essere replicato all’Olimpico. Torna De Ligt, che però andrà in panchina; Bonucci e Chiellini i centrali davanti a Szczesny, Cuadrado giocherà a destra mentre Danilo è favorito su Frabotta sull’altro versante. In mediana da valutare le condizioni di Arthur, uscito all’intervallo mercoledì; sarà out Ramsey e allora Bentancur e Rabiot saranno comunque in campo. Nel tridente cerca spazio Kulusevski, ma con Federico Chiesa è dura: in ogni caso Cristiano Ronaldo e Morata completeranno il reparto avanzato, in caso di difesa a tre gli ex di Parma e Fiorentina sarebbero titolari contemporaneamente. Verso un’altra panchina Dybala, che però ha mostrato di poter fare la differenza anche a gara in corso.

Per un pronostico su Lazio Juventus abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,75 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 1,90 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



