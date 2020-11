Video/ Zenit Lazio (1-1): highlights e gol, Caicedo riprende la partita

Con il video di Zenit Lazio parliamo della partita che la squadra biancoceleste ha pareggiato nella terza giornata di Champions League: un 1-1 che fa scivolare Simone Inzaghi e i suoi ragazzi al secondo posto ma che, per come si era messa, viene accolto con favore. Anche perché la Lazio si è presentata decimata anche a San Pietroburgo: senza Manuel Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva e Immobile ha dovuto far giocare parecchie seconde linee. Ha sofferto, in particolar modo gli avvii delle due frazioni, ha provato a reagire con un paio di iniziative di Muriqi ma è andata sotto poco dopo la mezz’ora, quando Aleksandr Erokhin ha colpito battendo Pepe Reina. La partita in sé non è stata bellissima, lo Zenit di fatto ha trovato la via della rete nell’unica occasione concreta mentre più opportunità le ha avute la Lazio, che ha lasciato l’iniziativa agli avversari ma poi è stata cinica. Il pareggio, tanto per cambiare, lo ha firmato l’uomo della provvidenza: Felipe Caicedo ha girato in porta un cross basso di Acerbi, poco dopo Milinkovic-Savic ha anche avuto la chance per quella che sarebbe stata un’incredibile vittoria. Tutto sommato va bene così: la Lazio resta imbattuta nel girone di Champions League e guarda con fiducia ai prossimi impegni, a cominciare dalla Juventus che arriverà domenica all’Olimpico.

VIDEO ZENIT LAZIO: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Zenit Lazio, partita valida per la terza giornata nel gruppo F di Champions League, andiamo anche a leggere le dichiarazioni di Simone Inzaghi: per il tecnico biancoceleste prevale la soddisfazione di avere evitato la sconfitta con un gruppo ridotto all’osso. Come ha immediatamente ricordato: “Non posso chiedere di più, abbiamo fatto le ultime due trasferte di Champions League in 13” ha rilevato il tecnico, che ha poi detto di aver chiesto a Luiz Felipe un favore negli ultimi 5 minuti, nonostante il difensore avesse un fastidio al polpaccio. “Il gruppo sta andando oltre qualsiasi aspettativa: pretendo molto e ho detto che avrebbero potuto fare di più ma so che stanno raschiando il barile”. C’è stato anche il tempo di commentare la prestazione di Felipe Caicedo che, non per la prima volta, ha tolto le castagne dal fuoco: “Ha meritato il gol, dà tutto e si è sempre fatto volere bene dai compagni” le parole di Simone Inzaghi, che ha anche rivelato come l’attaccante ecuadoreno soffra alla spalla da circa due settimane. “Con la sosta dovrà fare qualcosa, sta giocando dolorante”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ZENIT LAZIO (da Uefa.com)



