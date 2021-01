Diretta/ Lazio Roma (Serie A) streaming video e tv. Derby rampa di lancio

DIRETTA LAZIO ROMA: FONSECA VUOLE SUPERARE IL TABÙ CONTRO LE GRANDI!

Lazio Roma, in diretta venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Anticipo che aprirà il weekend di campionato con un match col botto, il derby della Capitale sempre carico di aspettative e speranze ma anche di tensioni, pur nell’inusuale veste di questa stagione senza cornice di pubblico. La Lazio ha iniziato il 2021 con un pareggio in casa del Genoa e due vittorie consecutive contro Fiorentina e Parma. Gli impegni di Champions League hanno costretto la squadra di Simone Inzaghi ad un girone d’andata altalenante, ma i segnali di crescita ci sono stati. Andranno confermati contro una Roma che è stata straordinariamente regolare in questa prima metà della stagione. I giallorossi hanno vinto tutte le partite contro le squadre dal decimo posto in giù in classifica, tranne lo Spezia da affrontare nell’ultima giornata. Al contrario, contro le prime nove, a parte la Lazio da affrontare ora, sono arrivate solo sconfitte e pareggi, l’ultimo in casa contro l’Inter comunque riacciuffata dal pari di Mancini, importante anche per il morale. Ma è il derby la partita che serve a entrambe le squadre per cambiare marcia.

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Roma allo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eusebio Di Francesco con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del derby di Serie A tra Lazio e Roma. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.90, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.60 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 2.35 la posta scommessa.

