Diretta/ Lazio Sturm Graz streaming video e tv. Tutti a pari punti (Europa League)

DIRETTA LAZIO STURM GRAZ STREAMING: SARRI LANCIATISSIMO!

Lazio Sturm Graz, in diretta giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Europa League. Si riparte nel girone con tutte le compagini a pari punti dopo le prime tre giornate, tutti a quota 4 con la Lazio che ha pareggiato 0-0 in casa degli austriaci dopo il tracollo in Danimarca e la convincente vittoria sul Feyenoord. Tutto in bilico dunque con la squadra di Sarri che ha bisogno di ritrovare la vittoria anche in Europa dopo il triplo 4-0 in campionato contro Cremonese, Spezia e Fiorentina.

Anche lo Sturm Graz sta vivendo un momento particolarmente positivo in campionato: quella contro il Tirol è stata la quarta vittoria consecutiva nella Bundesliga tedesca per il club della Stiria, ora a -2 dal Salisburgo capolista. Il 12 dicembre 2002 Lazio e Sturm Graz si affrontarono all’Olimpico nel ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA: vinsero 0-1 gli austriaci ma a passare furono comunque i biancazzurri grazie alla vittoria per 1-3 dell’andata.

LAZIO STURM GRAZ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Lazio Sturm Graz sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lazio Sturm Graz, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. Inoltre questo sarà il match della settimana trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro di Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STURM GRAZ

Le probabili formazioni della diretta Lazio Sturm Graz, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Marcos Antonio, Basic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà lo Sturm Graz allenata da Christian Ilzer con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Siebenhandl; Oroz, Wuthrich, Borkovic, Schnegg; Hierlander, G. Stankovic, Kiteishvili; Horvat; Al. Ajeti, Boving.

LAZIO STURM GRAZ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Sturm Graz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dello Sturm Graz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











