Diretta/ Lazio Verona (Primavera) streaming video tv: la grande sorpresa

DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lazio Verona, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio Mirko Fersini di Formello sarà una sfida valevole per le semifinali in gara unica di Coppa Italia Primavera. Questa semifinale rappresenta la grande sorpresa della competizione, visto che si affrontano due squadre che non partivano certo col favore dei pronostici. Certo, il Verona si sta dimostrando squadra di grande qualità e sta dominando il girone A del campionato Primavera 2, con 8 punti di vantaggio sul Parma e la promozione nel campionato Primavera 1 quasi messa in cassaforte.

Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta go live score delle semifinali (14 aprile)

Ma appunto gli scaligeri partivano in tabellone come squadra di categoria inferiore e invece hanno saputo sbaragliare la concorrenza, eliminando (per giunta giocando sempre in trasferta) squadre come Roma e Cagliari. La Lazio è in grande difficoltà nel campionato Primavera 1, appena fuori dalla retrocessione diretta ma difficilmente in grado di evitare i play out per non retrocedere. In Coppa però gli aquilotti hanno stupito eliminando a domicilio Atalanta e Inter e ora sognano una Coppa da dedicare a Daniel Guerini, elemento della squadra tragicamente scomparso in un incidente stradale poche settimane fa.

Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca!

DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Verona Primavera non sarà disponibile sui canali del digitale terrestre e del satellite. Si potranno seguire aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali dei due club e poi trovare tutte le statistiche del match sul sito ufficiale della Lega Serie A, ovvero www.legaseriea.it.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Verona Primavera presso lo stadio Mirko Fersini. I padroni di casa allenati da Leonardo Menichini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Furlanetto; Floriani Mussolini, Novella, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Cesaroni; Raul Moro, Cerbara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Nicola Corrent con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Aznar, Terracciano, Agbugui, Coppola, Astrologo, Calabrese, Bertini, Turra, Yeboah, Pierobon, Cancellieri.

Risultati Coppa Italia Primavera/ Milan e Roma eliminati agli ottavi di finale

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Lazio Verona Primavera, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.10 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA