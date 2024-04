DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA/ Video streaming tv: l’albo d’oro della Coppa Italia (4 aprile 2024)

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: L’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Fiorentina Torino Primavera, possiamo curiosare nell’albo d’oro della Coppa Italia di categoria, che vede al comando proprio i granata, che sono stati vincitori di ben otto edizioni del torneo negli anni 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1999 e 2018. Per il Torino Primavera abbiamo quindi un decennio dominato e poi un paio di successi più recenti, in particolare quello del 2018, quando i granata sconfissero il Milan nella finale che si disputava ancora con la formula delle partite di andata e ritorno.

Grande tradizione nella Coppa Italia Primavera anche per la Fiorentina, che ha conquistato il titolo in sette occasioni negli anni 1980, 1996, 2011, 2019, 2020, 2021 e 2022: i viola quindi hanno dominato le stagioni più recenti, portandosi al secondo posto nell’albo d’oro davanti a Inter e Roma, che invece hanno vinto per sei volte a testa la Coppa Italia Primavera. Di conseguenza, stasera potrebbe esserci l’aggancio in vetta della Fiorentina al Torino, oppure i granata consolideranno la loro superiorità storica nella Coppa Italia Primavera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Fiorentina Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, che è la casa del calcio giovanile italiano. Di conseguenza, ecco pure la possibilità di seguire la diretta streaming video di Fiorentina Torino Primavera, fornita dalla stessa emittente tramite sito o app.

FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: PER IL TITOLO

Fiorentina Torino Primavera, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà la finale della Coppa Italia Primavera 2023-2024, appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 4 aprile 2024. Ci sarà dunque in palio il primo grande trofeo della stagione nella diretta di Fiorentina Torino Primavera: i giovani viola ci riprovano dopo la finale persa contro la Roma nella scorsa stagione, che ha spezzato una straordinaria serie di quattro affermazioni consecutive per la Fiorentina nella Coppa Italia Primavera.

Il feeling quindi è più che evidente per i viola, mentre i granata vogliono difendere il loro primato nell’albo d’oro. Il Torino Primavera può farsi forte anche di una posizione migliore nella classifica del Campionato 1, ma sappiamo che la Fiorentina paga in questo senso un inizio disastroso, dopo il quale il rendimento dei gigliati è andato nettamente in crescendo. Tutto questo premesso, c’è naturalmente il fascino di una finale in gara secca, che spesso sfugge alla logica: in caso di pareggio serviranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore, chi avrà la meglio al termine della diretta di Fiorentina Torino Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Torino Primavera. I viola di mister Daniele Galloppa potrebbero avere il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, nel quale proviamo ad indicare questi possibili undici titolari: Tognetti in porta; Biagetti, Sadotti, Baroncelli e Scuderi davanti a lui nella difesa a quattro; in mediana la coppia formata da Harder e Ievoli; infine il reparto offensivo della Fiorentina Primavera, che potrebbe prevedere Sene, Rubino e Fortini da destra a sinistra sulla trequarti, a supporto del centravanti Caprini.

La risposta del Torino Primavera e del suo allenatore Giuseppe Scurto potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, nel quale indichiamo questi undici come possibili titolari granata: il portiere Abati protetto dalla difesa a quattro composta da Marchioro, Mendes, Dellavalle e Muntu Wa Mungu; a centrocampo ecco il terzetto che potrebbe essere formato da Ciammaglichella, Dalla Vecchia e Mullen; infine, il tridente d’attacco del Torino Primavera potrebbe prevedere le ali Silva a destra e Nije a sinistra, ai fianchi del centravanti Gabellini.











