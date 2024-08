DIRETTA GENOA JUVENTUS PRIMAVERA, È ARRIVATO IL MOMENTO

Tornano in campo i più interessanti gioielli delle squadre professionistiche di Serie A. La diretta Genoa Juventus Primavera per la prima giornata di campionato che si giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 16:30.

L’anno scorso i rossoblu sono arrivati noni a quattro punti dal sesto posto valido per i playoff. Un finale di stagione con due sconfitte hanno minato i sogni del Grifone di partecipare alla fase finale valida per lo Scudetto.

Per la Juventus è andata ancora peggio con la dodicesima piazza. È stato strano per una squadra abituata ai playoff finire più vicina all’ultimo che al primo posto, ma la seconda squadra (Next Gen) ha tolto vari ragazzi alla Primavera.

DOVE VEDERE GENOA JUVENTUS PRIMAVERA, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

La diretta tv Genoa Juventus Primavera sarà trasmessa come ormai da diversi anni a questa parte su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre che anche per questa stagione ha rinnovato i dritti del campionato.

Se invece non potete vedere la partita in tv, allora dovrete scaricare l’applicazione su smartphone, tablet o computer, altrimenti collegarvi sul sito web.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

Per entrare meglio in clima partita per quanto riguarda la diretta Genoa Juventus Primavera, andiamo a vedere le probabili formazioni. I rossoblu si disporranno verosimilmente con un 4-4-2: in porta Consiglio, difeso da Ferroni, Meconi, Arboscello e Klisys. A centrocampo Barbini, Bosia, Rossi e Nuredini con Romano e Ghirardello in attacco.

La Juventus si schiererà invece col 4-2-3-1. In porta Zelezny con Pagnucco, Martinez Crous, Boufandar e GIl Suche a completare il reparto difensivo. Bassino e Ventre giocheranno nella zona nevralgica del campo mentre Ripani, Pugno e Crapisto dietro a Florea.

QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA JUVENTUS

Ora andiamo a vedere nel dettaglio le quote per le scommesse Genoa Juventus. I rossoblu sono favoriti a 2.25 contro il 2 fisso a 3 volte la posta in palio. Stessa quota anche per quanto riguarda il segno X del pareggio.

Ci si aspetta una gara aperta dato che l’Over 2.5 è più basso dell’Under, rispettivamente a 1.72 e 2.07. Chi segnerà il primo gol? Genoa a 1.72, Juventus a 2.25.